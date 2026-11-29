PETROVIETNAM được sử dụng tối đa 30% ngoại tệ phải nộp ngân sách để cân đối chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 425/2026/NĐ-CP ngày 27/11/2026, quy định cơ chế hoạt động và quản lý tài chính đặc thù đối với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), trong đó có các nội dung về quản lý vốn tại Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro", các khoản thu ngân sách nhà nước và cơ chế cân đối ngoại tệ.

Nghị định do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành, áp dụng đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu, PETROVIETNAM, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tập đoàn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Quy định cụ thể trách nhiệm quản lý vốn tại Vietsovpetro

Về cơ chế hoạt động, Nghị định quy định Hội đồng thành viên PETROVIETNAM có quyền phê duyệt nội dung dự kiến biểu quyết và thông qua kết quả các kỳ họp hằng năm của Hội đồng Liên doanh Việt - Nga "Vietsovpetro". Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phía Việt Nam phải bảo đảm tuân thủ Hiệp định Liên Chính phủ ký ngày 27/12/2010 (bao gồm các Nghị định thư sửa đổi, bổ sung), Điều lệ Liên doanh và quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích của Phía Việt Nam.

Hội đồng thành viên PETROVIETNAM chịu trách nhiệm về các quyết định này và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Về quản lý tài chính, PETROVIETNAM trực tiếp quản lý và hạch toán vào vốn chủ sở hữu toàn bộ vốn góp của Chính phủ Việt Nam trong Vietsovpetro. Tập đoàn thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của Liên doanh vào báo cáo tài chính hợp nhất của mình theo chuẩn mực kế toán Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

PETROVIETNAM cũng có trách nhiệm quản lý, giám sát hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Liên doanh theo Hiệp định Liên Chính phủ và quy định pháp luật Việt Nam.

Quy định nguồn thu, chi và cơ chế cân đối ngoại tệ

Nghị định quy định các khoản thu của Nhà nước gồm thuế và các khoản thu ngân sách phải nộp theo pháp luật; thu chênh lệch giá khí theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; tiền khí đồng hành mỏ Bạch Hổ và các mỏ khác theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, ngân sách nhà nước được thu tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà được chia từ các hợp đồng dầu khí sau khi thanh toán chi phí, nghĩa vụ theo pháp luật dầu khí; tiền lãi dầu khí và các khoản thu khác được chia cho Phía Việt Nam từ Vietsovpetro và các hợp đồng dầu khí mà Liên doanh tham gia với vai trò một bên nhà thầu; tiền đọc và sử dụng tài liệu dầu khí. Nhà nước cũng thu 100% tiền hoa hồng dầu khí các loại và tiền đền bù do nhà thầu không thực hiện đầy đủ cam kết công việc tối thiểu, cùng khoản thu phí nghiên cứu của nước chủ nhà.

Đáng chú ý, hằng năm, trong trường hợp Chính phủ không có quy định khác, PETROVIETNAM phải xây dựng kế hoạch nhu cầu chi ngoại tệ, báo cáo Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tập đoàn được sử dụng một phần số ngoại tệ phải nộp ngân sách nhà nước để cân đối nhu cầu chi tiêu, nhưng không vượt quá 30% nhu cầu chi ngoại tệ. Phần còn thiếu, Tập đoàn tự cân đối.

Căn cứ khả năng cân đối ngoại tệ của ngân sách nhà nước và nhu cầu của PETROVIETNAM, Bộ Tài chính xem xét, quyết định và thông báo khả năng cho Tập đoàn sử dụng số ngoại tệ phải nộp ngân sách hằng năm.

Nghị định cũng quy định doanh thu từ hoạt động khai thác dầu khí của PETROVIETNAM bao gồm 1,5% tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà của các hợp đồng dầu khí để bù đắp chi phí quản lý, giám sát; tiền lãi dầu khí được chia với tư cách nhà thầu; tiền dầu khí thu hồi chi phí và các khoản thu khác theo vai trò nhà thầu.

Nghị định số 425/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2027.