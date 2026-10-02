Từ ngày 14/11: Áp dụng quy định mới về đấu thầu theo 3 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu. Ảnh: chinhphu.vn

Nghị định quy định hoạt động lựa chọn nhà thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA đối với gói thầu đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Có giá gói thầu bằng hoặc cao hơn ngưỡng giá quy định tại Phụ lục I, II và III; Thuộc dự án, dự toán của cơ quan mua sắm được liệt kê tại Phụ lục I, II và III; Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc kết hợp hàng hóa và dịch vụ nêu tại Phụ lục I, II và III; Không thuộc các trường hợp không áp dụng hoặc loại trừ nêu tại Nghị định và các Phụ lục kèm theo.

Nhà thầu là tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân có tư cách hợp lệ phải không trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của cơ quan nhà nước, cơ quan có thẩm quyền ở bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ nào; đồng thời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 của Luật Đấu thầu. Nhà thầu có tư cách hợp lệ được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh.

Đối với đấu thầu rộng rãi có lựa chọn danh sách ngắn, thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 25 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo đến ngày đóng thầu. Trong trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm xác định khoảng thời gian này là không khả thi thì thời gian chuẩn bị hồ sơ quan tâm hoặc hồ sơ dự sơ tuyển có thể giảm xuống tối thiểu là 10 ngày.

Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 30 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo mời thầu hoặc gửi thư mời thầu. Trường hợp cơ quan mua sắm tiếp nhận hồ sơ dự thầu qua mạng, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 25 ngày.

Bên cạnh đó, thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày trong các trường hợp: Trường hợp khẩn cấp mà cơ quan mua sắm xác định thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu thông thường là không khả thi; Gói thầu mua sắm hàng hóa thông dụng, sẵn có trên thị trường với đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa, tương đương nhau về chất lượng và có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng; Gói thầu dịch vụ phi tư vấn thông dụng, đơn giản và có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng.

Về hình thức lựa chọn nhà thầu, Nghị định quy định, đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, chủ đầu tư áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Trường hợp tổ chức đấu thầu nội khối, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy trình quy định tại Nghị định này, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 18 của Nghị định này, trừ trường hợp quy định tại khoản 11 Điều 98 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Đối với trường hợp tổ chức đấu thầu quốc tế, việc lựa chọn nhà thầu được thực hiện không qua mạng theo quy trình quy định tại Nghị định này và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.

Nghị định số 374/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/11/2026. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Nghị định số 95/2020/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành.

Đối với các nội dung không quy định tại Nghị định này, thực hiện theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn có liên qua, bảo đảm không trái với quy định của Hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Trường hợp Nghị định số 214/2025/NĐ-CP có quy định khác với các quy định tại Nghị định số 374/2026/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của Nghị định số 374/2026/NĐ-CP./.