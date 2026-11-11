Từ ngày 12-17/11: Công an TPHCM tiến hành lấy mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, những năm qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn dành sự quan tâm, tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, để lại nỗi trăn trở, day dứt trong lòng thân nhân và toàn xã hội.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia và Kế hoạch cao điểm của Bộ Công an, UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch số 401/KH-UBND ngày 24/7/2026 về rà soát, cập nhật thông tin và thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Theo đó, Công an TPHCM chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan triển khai đợt 2 thu nhận mẫu ADN của 6.927 thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong việc ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào công tác đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời phát huy hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Đề án 06 trong phục vụ các nhiệm vụ chính trị, xã hội có ý nghĩa thiết thực.

Việc thu nhận mẫu ADN được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, tuân thủ nghiêm quy trình chuyên môn, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin cá nhân. Các mẫu sinh phẩm được thu thập sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được quy tập, an táng tại các nghĩa trang trên cả nước. Mỗi mẫu ADN được thu nhận không chỉ mang giá trị khoa học mà còn là một “chìa khóa” mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mong mỏi của nhiều gia đình liệt sĩ sau hàng chục năm mòn mỏi tìm kiếm thông tin về người thân.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức thu nhận mẫu ADN diễn ra từ ngày 12 đến hết ngày 17/11/2026, tại 3 địa điểm trên địa bàn TPHCM, gồm: Trạm số 1 (khu vực Bình Dương cũ): Hội trường UBND phường Thủ Dầu Một, số 01 Quang Trung, phường Thủ Dầu Một, TPHCM; Trạm số 2 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ): Hội trường UBND phường Bà Rịa, đường Lê Duẩn, phường Bà Rịa, TPHCM; Trạm số 3 (khu vực TPHCM cũ): Hội trường UBND phường Phú Nhuận, số 159 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TPHCM.

Đối tượng thu nhận mẫu đối với thân nhân tham gia lấy mẫu giám định AND giai đoạn này, tập trung vào thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính theo dòng họ ngoại với thứ tự ưu tiên từ (1) Mẹ đẻ liệt sĩ; (2) Mẹ đẻ của mẹ đẻ liệt sĩ (bà ngoại ruột); (3) Anh chị em cùng mẹ đẻ với Liệt sĩ; (4) Bác, cậu, dì là anh chị em ruột của mẹ liệt sĩ (Cùng mẹ đẻ); (5) Anh em con của chị gái, em gái mẹ đẻ liệt sĩ; (6) Con của chị gái, em gái của Liệt sĩ), (7) Con ruột của liệt sĩ nữ, tối đa mỗi liệt sĩ đăng ký 2 thân nhân.

Các mẫu sinh phẩm được thu thập sẽ góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ đối sánh với mẫu ADN từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được quy tập, an táng tại các nghĩa trang trên cả nước

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, sức yếu hoặc không thể trực tiếp đến các địa điểm thu nhận mẫu, Công an TPHCM bố trí thêm 3 tổ công tác lưu động đến tận nhà để thực hiện thu mẫu ADN theo quy định. Việc làm này thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và quyết tâm không để những khó khăn về điều kiện đi lại trở thành rào cản trong hành trình tìm kiếm danh tính liệt sĩ.

Để công tác thu nhận mẫu ADN đạt hiệu quả, Công an TPHCM kêu gọi các gia đình liệt sĩ trên địa bàn Thành phố tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và tự nguyện tham gia lấy mẫu sinh phẩm theo hướng dẫn. Thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ trực tiếp Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể về đối tượng, thủ tục và địa điểm thu nhận mẫu ADN.

Việc triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mà còn khẳng định sự quan tâm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền Thành phố đối với các gia đình có công với cách mạng. Lực lượng Công an TPHCM xác định đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn hay hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân, máu xương cho độc lập, tự do của dân tộc.