Từ ngày 12/11, cổ phiếu của Tôn Đông Á sẽ chính thức giao dịch trên HoSE

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có thông báo chính thức về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á lên giao dịch.

Theo đó, toàn bộ 149.098.851 cổ phiếu phổ thông của Tôn Đông Á với mã chứng khoán GDA và mệnh giá 10.000 đồng sẽ chính thức giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 12/11/2026. Tổng giá trị chứng khoán niêm yết theo mệnh giá đạt hơn 1.490 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE, cổ phiếu GDA có giá tham chiếu là 12.000 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động giá là 20% so với giá tham chiếu. Giá này của GDA trên HoSE được xác định bằng giá bình quân của 30 phiên liên tiếp gần nhất trên UPCoM, tính đến trước ngày hủy đăng ký giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu GDA của Công ty Cổ phần Tôn Đông Á đã chính thức hủy giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 29/10/2026 với phiên giao dịch cuối cùng vào ngày 28/10/2026 đạt mức giá 12.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của công ty đạt khoảng 1.819,01 tỷ đồng.

Tôn Đông Á chốt ngày chính thức giao dịch trên HoSE vào 12/11/2026 (Ảnh: GDA).

Trong một diễn biến khác, ngày 9/10 vừa qua, Tôn Đông Á chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỉ lệ 10%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian thanh toán dự kiến ngày 4/11. Với hơn 149 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tôn Đông Á dự kiến sẽ trả tổng cộng hơn 149 tỷ đồng trong lần chia cổ tức sắp tới.

Tại ĐHĐCĐ 2026, doanh nghiệp cũng cho biết nếu hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức trên, Tôn Đông Á dự kiến phát hành thêm hơn 14,9 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.490,99 tỷ đồng lên 1.640,1 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Tôn Đông Á ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.501 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Nhờ giá vốn tăng chậm hơn, lợi nhuận gộp đạt 400 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi và biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 8,9%. Tuy nhiên, áp lực từ chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng cao khiến lợi nhuận sau thuế giảm gần 13%, còn 74 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Tôn Đông Á đạt 11.156 tỷ đồng, giảm 6%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2025. Theo đó, GDA đã thực hiện được gần 70% kế hoạch doanh thu năm và 86% kế hoạch lợi nhuận.