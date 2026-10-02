Từ ngày 10/10, trung tâm TPHCM thành 'đại công trường' thi công metro số 2

Từ ngày 10/10 tới đây, việc thi công dự án metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) sẽ biến khu vực trung tâm và các cửa ngõ TPHCM thành một đại công trường. Lực lượng chức năng áp dụng phương án phân luồng giao thông diện rộng tại 3 nhà ga ngầm trọng điểm gồm Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào.

Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 (MAUR) thông tin về việc phân luồng giao thông phục vụ thi công metro số 2. Ảnh: TK

Ông Vũ Văn Vịnh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM (MAUR) cho biết, 3 ga ngầm trên đã được cấp phép thi công từ giữa tháng 9; việc kích hoạt rào chắn đồng loạt từ 10/10 là bước đi quyết định để triển khai các hạng mục đào ngầm.

Hai vị trí nhà ga ngầm ở khu vực trung tâm là Bến Thành và Dân Chủ cũng đang được hoàn tất thủ tục cấp phép phân luồng để đồng loạt dựng rào chắn thi công từ đầu tháng 11.

Việc rào chắn và phân luồng giao thông trên các trục đường lớn sẽ tác động không nhỏ đến đời sống, công việc kinh doanh và nhu cầu đi lại của người dân. Để chủ động thích ứng và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng, người dân cần lưu ý các phương án điều chỉnh luồng tuyến cụ thể tại từng khu vực nhà ga.

Cụ thể, từ ngày 10/10, tại khu vực ga Tao Đàn, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai), các phương tiện chuyển sang lưu thông một chiều theo hướng đi Nguyễn Thị Minh Khai. Dòng xe ngược lại được điều hướng sang các trục đường thay thế gồm Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái.

Đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa) chỉ cho xe chạy một chiều, chiều ngược lại di chuyển qua Trương Định, Võ Văn Tần hoặc Nguyễn Đình Chiểu rồi về Cao Thắng.

Tương tự, tại nút giao Bảy Hiền, do mặt bằng thi công ga nằm ngay giữa giao lộ nên phương tiện từ Trường Chinh bắt buộc rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái sang Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám. Xe đi từ Cách Mạng Tháng Tám đến giao lộ này cũng bắt buộc rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ.

Tại khu vực ga Nguyễn Hồng Đào, đường Trường Chinh (đoạn từ Trương Công Định đến Đồng Đen) cấm ô tô khách và xe tải đi về hướng Bảy Hiền, luồng xe được điều hướng sang Trương Công Định, Bàu Cát và Đồng Đen.

Cảnh ùn tắc tại khu vực thi công ga ngầm Phạm Văn Bạch hồi giữa tháng 9/2026. Ảnh: TK

Đào sâu 30m tại ga Bến Thành, tổ chức 'vòng xoay lớn' ở ga Dân Chủ

Sang tháng 11, lực lượng chức năng sẽ rào chắn khu vực ga Bến Thành (nằm ngay giao lộ Trần Hưng Đạo – Phạm Ngũ Lão). Do nhà ga này có quy mô 4 tầng ngầm, cần được đào sâu 30m nên đoạn đường Phạm Ngũ Lão từ khu vực khách sạn New World (gần ngã sáu Phù Đổng) kéo dài đến Trương Định và phía công viên sẽ bị đóng hoàn toàn để dựng hàng rào công trường.

Mạng lưới giao thông khu vực này dạng bàn cờ giúp việc điều tiết tương đối thuận lợi. Ngành chức năng sẽ duy trì các trục chính: đường Lê Thánh Tôn tiếp tục giữ hướng lưu thông ra Nguyễn Thái Học (kết hợp phân luồng với ga Tao Đàn); đường Phạm Ngũ Lão đoạn đến giao lộ Lê Lai vẫn duy trì; đồng thời tổ chức luồng xe theo hướng từ Lê Lợi xuống Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão và duy trì hướng đường Hàm Nghi (khu vực có trạm xe buýt lớn) để đảm bảo giao thông thông suốt.

Khu vực ga Dân Chủ, sau khi được cấp phép làm đường tạm, giao thông quanh nút giao ngã sáu Dân Chủ sẽ được tổ chức lại theo mô hình "vòng xoay lớn". Thành phố sẽ mở rộng các đảo giao thông và nắn luồng xe tiếp cận qua các tuyến đường xung quanh nút giao để giảm áp lực ùn tắc.

Song song đó, dự án đang tiếp tục triển khai tường vây, tường dẫn tại các ga đã quây rào trước như Lê Thị Riêng, Phạm Văn Hai, Bà Quẹo và Phạm Văn Bạch. Tại ga Phạm Văn Bạch (Tham Lương), dải phân cách tại các giao lộ lân cận bị đóng hoàn toàn, buộc phương tiện quay đầu tại điểm mở mới đối diện Co.opmart Thắng Lợi.

Đại diện MAUR khẳng định, dù diện mạo giao thông khu vực trung tâm bị xáo trộn mạnh khi thành đại công trường, lòng đường còn lại tại các vị trí rào chắn vẫn luôn được duy trì chiều rộng tối thiểu 7,5m cùng hệ thống đường tạm.

Lực lượng điều tiết giao thông sẽ túc trực 24/7 để phân luồng linh hoạt, giảm thiểu tối đa tình trạng ùn tắc và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Metro số 2 có tổng chiều dài khoảng 11,3km, tổng mức đầu tư hơn 55.000 tỷ đồng. Theo tiến độ đề ra, dự án phấn đấu đưa máy TBM vào đào hầm từ tháng 10/2027, hoàn thành kết cấu chính các nhà ga vào tháng 3/2029 và đưa toàn tuyến vào khai thác thương mại vào cuối năm 2030.