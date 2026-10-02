Từ ngày 10-10, cấm ô tô nhiều tuyến đường ở trung tâm TPHCM để thi công metro số 2

Sáng 2-10, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2, thuộc Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), cho biết, công tác thi công các nhà ga ngầm tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) đang được triển khai tại nhiều vị trí, sau khi được cấp phép và thông qua phương án tổ chức giao thông.

Rào chắn thi công tuyến metro Bến Thành - Tham Lương, phường Tân Bình. Ảnh: QUỐC HÙNG

5 nhà ga đã được tổ chức thi công gồm: Hòa Hưng (ga ST4), Lê Thị Riêng (ST5), Phạm Văn Hai (ST6) (phường Hoà Hưng), ST9 và Tao Đàn (ST2) (phường Bến Thành). Các khu vực này được thiết lập rào chắn, làm đường tạm và tổ chức phân luồng nhằm bảo đảm giao thông.

Từ ngày 10-10, dự kiến tiếp tục quây rào thi công tại các ga Tao Đàn (ST2), Bảy Hiền (ST7) và Nguyễn Hồng Đào (ST8). Tại các khu vực thi công, mặt đường lưu thông được bố trí tối thiểu 7,5m; một số tuyến lưu thông một chiều và hướng phương tiện theo các đường lân cận.

Cụ thể, tại ga ST2, đường Cách Mạng Tháng 8, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa (phường Bến Thành) lưu thông một chiều.

Phương tiện di chuyển theo các tuyến thay thế qua đường Huyền Trân Công Chúa, đường Thủ Khoa Huân, đường Lê Thánh Tôn, đường Phạm Hồng Thái, đường Trương Định, đường Võ Văn Tần hoặc đường Nguyễn Đình Chiểu.

Phương tiện luôn ùn ứ trên đường Cộng Hòa, phường Tân Bình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại ga ST3 (Dân Chủ), nhiều đoạn đường Cách Mạng Tháng 8, đường Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Thông và đường Lý Chính Thắng (phường Xuân Hòa, Nhiêu Lộc) lưu thông một chiều. Khu vực Ngã sáu Dân Chủ lắp dải phân cách di động, đồng thời mở điểm quay đầu cho xe máy.

Trong phạm vi thi công các ga ST4-ST6, cấm ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 theo hướng từ đường Lý Thường Kiệt đến đường 3 Tháng 2, riêng xe buýt được lưu thông hai chiều.

Phương tiện di chuyển theo lộ trình đường Lý Thường Kiệt hoặc đường Trường Chinh - đường Hoàng Văn Thụ - đường Lê Bình - đường Hoàng Sa - đường Rạch Bùng Binh - đường Bà Huyện Thanh Quan - đường Võ Thị Sáu - đường 3 Tháng 2.

Tại ga ST7, phương tiện qua nút giao đường Trường Chinh - đường Cách Mạng Tháng 8 - đường Lý Thường Kiệt - đường Hoàng Văn Thụ (phường Bảy Hiền) không được đi thẳng qua đường Cách Mạng Tháng 8. Tại ga ST8, hạn chế ô tô khách, xe tải trên một đoạn đường Trường Chinh và tổ chức lộ trình thay thế qua đường Trương Công Định - đường Bàu Cát - đường Đồng Đen.

Đối với ga ST9 và ST10, tiếp tục điều chỉnh giao thông trên các tuyến đường Trường Chinh, đường Tân Kỳ Tân Quý, đường Huỳnh Văn Gấm; đồng thời đóng một số dải phân cách, bố trí điểm quay đầu và các tuyến thay thế.

Riêng ga Bến Thành, phương án phân luồng đang được Sở Xây dựng xem xét, dự kiến quây rào thi công từ đầu tháng 11-2026. Ga Dân Chủ cũng đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông.

MAUR đề nghị người dân chủ động cập nhật các lộ trình phân luồng, lựa chọn hướng đi phù hợp để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công.