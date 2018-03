Từ ngày 1/4, các thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi Trung học Phổ thông quốc gia 2018

Ngày 1/4, các thí sinh trên cả nước bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2018.

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Ảnh: Phương Vy-TTXVN

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh điền vào Phiếu đăng ký dự thi đầy đủ và đúng các thông tin; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông nhằm đảm bảo độ chính xác của các thông tin, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên (nếu có); xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Lưu ý, các đơn vị tuyệt đối không tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ.

Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị đăng ký dự thi chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết cho việc đăng ký dự thi. Cụ thể như: nơi đón tiếp thí sinh đến đăng ký, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu đăng ký dự thi, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, Túi hồ sơ…

Khi đăng ký dự thi, thí sinh phải kê khai đảm bảo chính xác, đúng quy định các thông tin về mã tỉnh, mã trường phổ thông...; đồng thời nghiên cứu kỹ hướng dẫn thực hiện Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2018 để ghi các thông tin vào mục đăng ký xét tuyển trong Phiếu đăng ký dự thi.

Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông được chọn địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại một trong các điểm đăng ký dự thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo quy định. Thí sinh tự do dự thi để xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông có học bạ theo chương trình nào phải đăng ký dự thi theo quy định của chương trình đó.

Trường hợp thí sinh tự do bị mất bản chính học bạ Trung học Phổ thông có nguyện vọng được dự thi năm 2018 phải có xác nhận lại bản sao học bạ được cấp, trên cơ sở đối chiếu với hồ sơ lưu của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc căn cứ vào hồ sơ dự thi của các kỳ thi trước.

Thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp không có học bạ Trung học Phổ thông hoặc học bạ Giáo dục thường xuyên cấp Trung học Phổ thông đăng ký dự thi để lấy kết quả xét tuyển vào Đại học, xét tuyển vào Cao đẳng, Trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa Trung học Phổ thông theo quy định.

Thời hạn để thí sinh đăng ký dự thi là từ ngày 1 đến 20/4. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm: hai Phiếu đăng ký dự thi, bản photocopy hai mặt Chứng minh nhân dân trên một mặt giấy A4, hai ảnh 4x6 cm. Thí sinh tự do phải nộp thêm 01 phong bì thư đã dán tem ghi rõ họ tên địa chỉ nhận của thí sinh.

Ảnh của thí sinh là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, được chụp trước thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng. Khi nhập Phiếu đăng ký dự thi, phải nhập cả ảnh của thí sinh (có thể quét ảnh thí sinh đã nộp hoặc nhập từ file ảnh, chụp ảnh trực tiếp). Ảnh của thí sinh đưa vào hệ thống có độ phân giải 400x600 pixels và phải được gắn đúng với thí sinh.

Các đơn vị đăng ký dự thi nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi. Sau khi đã nhập xong dữ liệu, cán bộ máy tính in thông tin đăng ký dự thi của thí sinh từ phần mềm quản lý thi, giao cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ được phân công để tổ chức cho học sinh rà soát, ký xác nhận.

Sau ngày 20/4, thí sinh không được thay đổi điểm thi và các thông tin về bài thi/môn thi đã đăng ký./.

Việt Hà/TTXVN