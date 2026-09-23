Từ ngày 1 - 4/10 diễn ra Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội

Sân khấu tại Hoàng thành Thăng Long được đầu tư hoành tráng, kết hợp âm hưởng truyền thống và công nghệ, ánh sáng hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai tiếp tục mở rộng quy mô với sự tham gia của 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, góp phần khẳng định sức lan tỏa của một sự kiện văn hóa đối ngoại mang tầm quốc tế.

Điểm nhấn của Lễ hội là 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực; chương trình chiếu phim có sự tham gia của 18 quốc gia; không gian thời trang với 19 quốc gia gửi trang phục truyền thống; cùng 20 đoàn nghệ thuật quốc tế. Nhiều hoạt động hứa hẹn tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật, âm nhạc đa văn hóa xuyên suốt 4 ngày diễn ra Lễ hội.

Đặc biệt, khu vực “Lan tỏa sáng tạo từ di sản - Festival Games Quốc tế” mang đến không gian trải nghiệm mới, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa với công nghệ và công nghiệp sáng tạo. Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu, phát hành và vận hành các trò chơi điện tử lấy cảm hứng từ lịch sử, văn hóa Việt Nam, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp trải nghiệm, khám phá di sản qua những hình thức tương tác hiện đại.

Các hoạt động trình diễn cosplay, kết hợp vũ đạo từ game Audition và hiệu ứng màn hình LED góp phần tạo nên không gian trải nghiệm trẻ trung, sôi động…

Lễ khai mạc Lễ hội diễn ra lúc 20 giờ ngày 1/10 tại Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, số 119C Hoàng Diệu, phường Ba Đình, TP Hà Nội, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Azerbaijan, Bangladesh, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Pakistan, Peru và Ukraine.

Về phía Việt Nam, chương trình có sự góp mặt của GS.TS danh dự - Nghệ sĩ Chu Bảo Quế, Nghệ sĩ Nhân dân Trọng Phúc, ca sĩ Trúc Nhân, Hòa Minzy, Đức Phúc, Hoàng Bách, Hà Myo, GOM Show, Solo trống Thu Hà, Nhóm Thanh âm Xanh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế, Nhà hát Quan họ Bắc Ninh, Nhóm Trống đồng, Đoàn Nghệ thuật Cồng chiêng Tây Nguyên, Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Trường Liên cấp Olympia, câu lạc bộ Lân Rồng, câu lạc bộ Thiếu nhi Sao Tuổi Thơ, Vũ đoàn Tre. Dẫn chương trình là MC Đức Bảo và MC Phí Linh.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là hoạt động khởi động cho sáng kiến do Việt Nam đề xuất về “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững” giai đoạn 2027 - 2036, vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua. Qua đó, Lễ hội góp phần lan tỏa thông điệp về vai trò của văn hóa trong thúc đẩy đối thoại, kết nối và phát triển bền vững.

Lễ hội được kỳ vọng tạo điểm nhấn văn hóa đối ngoại trong năm 2026, thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông trong nước, quốc tế; đồng thời tạo không gian để các nền văn hóa gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những giá trị đặc sắc, qua đó quảng bá hình ảnh Việt Nam, Thủ đô Hà Nội và các giá trị văn hóa, di sản của đất nước đến bạn bè quốc tế.

Thông qua Lễ hội, Hà Nội - Thành phố sáng tạo của UNESCO, tiếp tục trở thành điểm gặp gỡ của những sắc màu văn hóa thế giới, nơi các giá trị truyền thống được tôn vinh, những sáng tạo mới được lan tỏa và tình hữu nghị, giao lưu giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế ngày càng được tăng cường.