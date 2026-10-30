Từ ngày 1/12, sáp nhập 5 trường công an vào hai học viện An ninh và Cảnh sát

Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành quyết định về việc sáp nhập các trường công an nhân dân vào hai học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân.

Theo đó, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Tương tự, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TPHCM được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

Thí sinh thi vào Học viện An ninh nhân dân. Ảnh: Thúy Nga

Cả hai phân hiệu thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân riêng. Các đơn vị thực hiện một phần chức năng quản trị, điều hành theo phân cấp, ủy quyền trong quy chế tổ chức và hoạt động của học viện.

Như vậy, có 6 học viện được giữ nguyên là Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.