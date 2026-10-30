Từ ngày 1/12, sáp nhập 5 trường Công an nhân dân vào hai học viện An ninh, Cảnh sát

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn vừa ký ban hành 4 quyết định về việc sáp nhập các trường Công an nhân dân vào hai học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân, đồng thời thành lập các phân hiệu tại TP HCM.

Cụ thể, theo Quyết định số 3135, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Tại Quyết định số 3136, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Phân hiệu này thuộc cơ cấu tổ chức của Học viện Cảnh sát nhân dân, không có tư cách pháp nhân riêng. Đơn vị thực hiện một phần chức năng quản lý, điều hành theo phân cấp, ủy quyền và quy chế tổ chức, hoạt động của học viện.

Tương tự, với khối An ninh nhân dân, Quyết định số 3132 quy định sáp nhập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I vào Học viện An ninh nhân dân trực thuộc Bộ Công an.

Quyết định số 3133 thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP.HCM trên cơ sở sáp nhập Trường Đại học An ninh nhân dân.

Như vậy, 5 trường Công an nhân dân gồm 3 trường cao đẳng và 2 trường đại học được sáp nhập vào hai học viện An ninh nhân dân và Cảnh sát nhân dân. Trong đó, hai trường đại học tại TP.HCM được tổ chức lại thành các phân hiệu trực thuộc học viện tương ứng.

Cả 4 quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12.

Học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Ảnh: T02

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hai học viện tiếp tục thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ đối với người học đã tuyển sinh trước thời điểm sáp nhập cho đến khi các khóa học kết thúc. Việc sắp xếp phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến việc công nhận kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng chỉ cũng như quyền, lợi ích hợp pháp của nhà giáo, người học và các bên liên quan.

Trước đó, ngày 18/9, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

Theo phương án này, 6 cơ sở đào tạo được giữ nguyên gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế và Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ.

Mỗi năm, khối trường Công an nhân dân tuyển hơn 2.000 học viên đại học chính quy. Năm 2026, điểm chuẩn các trường dao động từ 17,14 đến 24,42 điểm theo phương thức xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT và bài thi đánh giá của Bộ Công an.