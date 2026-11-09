Từ ngày 1/12, nhiều thủ tục hàng hải được sửa đổi

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1927/QĐ-BXD về việc công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

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Theo đó, các thủ tục được điều chỉnh chủ yếu liên quan đến việc cấp, cấp lại và công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ huấn luyện dành cho thuyền viên.

Đáng chú ý, nhiều thủ tục cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận được quy định thời hạn giải quyết trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ khi cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Các thủ tục được sửa đổi bao gồm cấp giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn; cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với thủy thủ trực ca, thợ máy trực ca, thợ kỹ thuật điện; cấp giấy chứng nhận cho thuyền viên Việt Nam đã có chứng chỉ do cơ quan nước ngoài cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng điều chỉnh các thủ tục cấp giấy xác nhận việc cấp giấy chứng nhận, cấp chứng chỉ huấn luyện viên chính, chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt nâng cao tàu cao tốc và cấp lại các giấy tờ chuyên môn liên quan.

Riêng thủ tục mở khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn đối với sĩ quan, thuyền trưởng, máy trưởng được thực hiện theo quy trình riêng, với thời hạn giải quyết tương ứng từng bước.

Mở rộng hình thức nộp hồ sơ trực tuyến

Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc đa dạng hóa phương thức tiếp nhận hồ sơ. Theo đó, cá nhân và tổ chức có thể lựa chọn nộp trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc thực hiện trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến.

Hồ sơ điện tử được công nhận có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ giấy, góp phần hạn chế việc phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ được gửi qua đường bưu chính hay hệ thống dịch vụ công trực tuyến, cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm thông báo để người nộp hoàn thiện theo quy định.

Thẩm quyền giải quyết các thủ tục thuộc Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cùng các Chi cục Hàng hải và Đường thủy, Cảng vụ hàng hải được giao nhiệm vụ.

Quy định rõ điều kiện chuyên môn đối với thuyền viên

Cùng với cải cách thủ tục, các quy định mới cũng làm rõ yêu cầu về trình độ đào tạo, thời gian đi biển và chứng chỉ chuyên môn đối với từng chức danh.

Đối với người đề nghị cấp giấy công nhận giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, ngoài điều kiện về sức khỏe, độ tuổi lao động, thuyền viên còn phải đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của quốc gia, vùng lãnh thổ có thỏa thuận công nhận với Việt Nam và thời gian đi biển tối thiểu 36 tháng.

Đối với thủy thủ trực ca OS, người đề nghị phải đáp ứng yêu cầu về trình độ đào tạo hoặc chương trình huấn luyện, đồng thời có ít nhất 6 tháng đi biển hoặc 2 tháng thực tập theo chương trình quy định.

Trong khi đó, thủy thủ trực ca AB phải có thời gian đảm nhiệm chức danh OS tối thiểu 18 tháng hoặc thực tập 12 tháng theo chương trình huấn luyện, cùng các điều kiện chuyên môn liên quan.

Đối với thợ máy trực ca và thợ kỹ thuật điện, quy định cũng xác định cụ thể yêu cầu về trình độ chuyên ngành, thời gian làm việc hoặc thực tập trên tàu biển.

Việc sửa đổi các thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho thuyền viên, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng hải, đồng thời nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ và bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đào tạo, cấp chứng chỉ chuyên môn.