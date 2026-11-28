Đồng Nai được áp dụng cơ chế đặc thù về quy hoạch, kinh tế và chuyển đổi số. (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Nghị định số 422/2026/NĐ-CP ngày 26/11/2026 quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2026.

Nghị định quy định việc áp dụng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt theo Luật Phát triển đô thị đối với thành phố Đồng Nai. Đối với những cơ chế, chính sách không được quy định tại Nghị định này, Thành phố thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

Theo Điều 4, thành phố Đồng Nai được áp dụng 6 nhóm cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt.

Cụ thể, nhóm thứ nhất về tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; nhóm thứ hai về quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị. Nhóm thứ ba liên quan đến phát triển kinh tế; nhóm thứ tư về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội.

Hai nhóm còn lại gồm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt. Các nội dung này được quy định tương ứng tại các điều khoản của Luật Phát triển đô thị, với một số nội dung được loại trừ cụ thể trong Nghị định.

Về thẩm quyền, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố được ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân quyền đối với các cơ chế, chính sách quy định tại Điều 4. Việc xây dựng, ban hành văn bản phải tuân thủ pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính và các yêu cầu liên quan.

Trường hợp văn bản của Thành phố có nội dung khác với văn bản do cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành, việc áp dụng không thực hiện đối với các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại quốc gia, dân tộc, tôn giáo và những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến chủ quyền quốc gia.

Nghị định cũng quy định thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với TP.HCM. Thành phố Đồng Nai tham gia liên kết, phát triển vùng cùng TP.HCM và các địa phương khác thuộc vùng đô thị đặc biệt, thực hiện cơ chế, chính sách quy định tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.