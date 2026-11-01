Từ ngày 1-11, Transerco đưa xe buýt điện vào hoạt động trên tuyến 40. Ảnh: Hương Giang

Theo quyết định của Sở Xây dựng Hà Nội, 15 xe buýt điện VinFast EB8, sản xuất năm 2026, sức chứa 60 chỗ mỗi xe, được đưa vào thay thế toàn bộ 15 xe động cơ diesel đang hoạt động trên tuyến. Sau chuyển đổi, tuyến 40 tiếp tục duy trì quy mô 15 phương tiện, trong đó có 13 xe vận doanh.

Đoàn xe mới mang màu xanh lá đặc trưng, thiết kế theo nhận diện thương hiệu Hanoibus với họa tiết cánh chim hòa bình và hình ảnh Khuê Văn Các. Phương tiện được trang bị sàn thấp, thiết bị hỗ trợ người khuyết tật cùng các tiện ích phục vụ hành khách, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ.

Trước đó, trong tháng 10-2026, Transerco và các đơn vị thành viên đã chuyển đổi phương tiện trên 6 tuyến buýt, đồng thời mở mới 1 tuyến với tổng số 94 xe buýt điện. Việc tiếp tục đưa xe điện vào hoạt động trên tuyến 40 góp phần mở rộng phạm vi phục vụ bằng phương tiện sử dụng năng lượng sạch, từng bước thay thế xe buýt động cơ diesel trong mạng lưới vận tải hành khách công cộng.

Transerco đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe buýt chuyển đổi xanh lên hơn 51% vào cuối năm 2026. Đây là một trong những bước triển khai lộ trình phát triển vận tải công cộng theo hướng hiện đại, giảm phát thải và thân thiện với môi trường.