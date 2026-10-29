Từ ngày 1-11 thực hiện thu phí khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Ngày 20-10, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 156 quy định mức thu, giảm, chế độ thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) tổng hợp quốc gia. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2026.

Theo đó, từ ngày 1-11-2026, mức phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL tổng hợp quốc gia là 300 đồng/trường dữ liệu. Mức phí này sẽ tăng lên 600 đồng/trường dữ liệu kể từ ngày 1-1-2029.

Ảnh minh họa.

Thông tư áp dụng đối với người nộp phí, tổ chức thu phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL tổng hợp quốc gia và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp phí khai thác và sử dụng thông tin trong CSDL tổng hợp quốc gia, trừ các trường hợp được miễn, giảm phí theo pháp luật về dữ liệu và giao dịch điện tử. Trung tâm Dữ liệu quốc gia là đơn vị tổ chức thu phí.

Cá nhân thuộc các nhóm đối tượng chính sách được giảm 50% mức phí, gồm: trẻ em; người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi; người khuyết tật; người có công với cách mạng; đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trường hợp một người đồng thời thuộc từ 2 nhóm đối tượng trở lên thì vẫn chỉ được giảm 50% mức phí. Toàn bộ số tiền phí thu được, bao gồm tiền lãi phát sinh (nếu có) trên số dư tài khoản liên quan trong quá trình thu phí phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Thông tư cũng quy định việc hoàn trả phí trong trường hợp người nộp đã thanh toán nhưng không được cung cấp hoặc chỉ được cung cấp một phần thông tin theo yêu cầu; giao dịch thu trùng hoặc thu vượt mức quy định. Khi phát sinh các trường hợp này, tổ chức thu phí có trách nhiệm kiểm tra, đối soát, xác định số tiền được hoàn trả và thực hiện hoàn trả theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

MÃ PHƯƠNG