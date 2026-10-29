Từ ngày 1/11, tàu Vinh-Hà Nội bổ sung đón trả khách tại ga Phủ Lý

Hành khách xuống tàu tại ga Phủ Lý, Ninh Bình. (Ảnh: NĂM NHUNG)

Hiện tại, hệ thống vé cho chặng dừng mới tại ga Phủ Lý đã được mở bán công khai. Người dân có nhu cầu có thể dễ dàng đặt mua qua website chính thức của ngành Đường sắt (dsvn.vn), các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé của các nhà ga.

Đây là giải pháp dân sinh rất kịp thời nhằm tạo điều kiện di chuyển tối ưu, an toàn và tiết kiệm cho người dân miền trung khi ra thăm khám tại bệnh viện tuyến Trung ương.

Trong thời gian gần đây, nhu cầu dịch chuyển của người dân Nghệ An, Hà Tĩnh ra các cơ sở y tế tuyến Trung ương liên tục gia tăng, kể từ khi Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

Trước thực tế đó, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã liên tục triển khai các phương án nâng cao năng lực vận tải hành khách kết nối đến khu vực này.

Ga Phủ Lý là nút giao thông kết nối gần nhất với hai cơ sở y tế tuyến Trung ương nói trên. Lịch trình của tàu NA2 đã được tính toán kỹ để phục vụ tối đa mục đích khám chữa bệnh của người dân.

Cụ thể, tàu xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 55 phút hôm trước và đến ga Phủ Lý vào 3 giờ 54 phút hôm sau. Ngành Đường sắt đã tiến hành nâng cấp hệ thống mái che ở nhà ga, trang bị ghế ngồi chờ ở phòng đợi, vị trí thuận tiện, dễ kết nối với các loại phương tiện ngay cổng ga…

Tàu NA2 xuất phát tại ga Vinh lúc 21 giờ 55 phút hôm trước và đến ga Phủ Lý vào 3 giờ 54 phút hôm sau. (Ảnh: NĂM NHUNG)

Với việc tới ga Phủ Lý vào rạng sáng, người bệnh và thân nhân đi cùng sẽ có khoảng 2-3 tiếng để nghỉ ngơi, tiếp tục di chuyển về bệnh viện và chủ động làm các thủ tục, đăng ký lấy số khám ngay từ đầu giờ sáng.

Lịch trình chạy đêm này còn giúp hành khách tiết kiệm được một khoản chi phí lưu trú qua đêm, nếu giải quyết xong việc ngay trong buổi sáng, họ có thể trở về nhà ngay trong ngày.

Trước đó, nhằm phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân từ các tỉnh, đoàn tàu Bạch Mai cũng đã được tăng cường thêm 1 toa hành khách. Việc nối thêm toa này giúp nâng tổng năng lực vận chuyển lên tới 700 lượt hành khách trên mỗi chuyến tàu, tương đương với 1.400 lượt hành khách mỗi ngày.

Việc bổ sung điểm dừng cho tàu NA2 từ tháng 11/2026 chính là bước đi tiếp theo nhằm tăng cường khả năng kết nối và đáp ứng tốt hơn cho nhu cầu đi lại của nhân dân, qua đó khẳng định vai trò của vận tải đường sắt trong việc bảo đảm an sinh xã hội.