Từ ngày 1-11, tàu NA2 tuyến Vinh – Hà Nội dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý

Việc bổ sung ga Phủ Lý tạo thuận lợi cho người dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương.

Ga Phủ Lý. Ảnh: VNR

Việc bổ sung điểm dừng xuất phát từ nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân miền Trung đến Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Ga Phủ Lý được xác định là đầu mối giao thông đường sắt thuận tiện để hành khách tiếp tục di chuyển đến hai cơ sở y tế này.

Theo lịch trình, tàu NA2 xuất phát từ ga Vinh lúc 21h55 và đến ga Phủ Lý lúc 3h54 sáng hôm sau. Với thời gian đến ga từ rạng sáng, người bệnh và người thân có thể nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình đến bệnh viện, chủ động chuẩn bị thủ tục khám, chữa bệnh vào đầu giờ sáng.

Phương án đi tàu ban đêm cũng giúp hành khách có thêm lựa chọn đi lại, giảm nhu cầu lưu trú qua đêm nếu có thể hoàn thành việc khám, chữa bệnh trong ngày.

Để phục vụ hành khách, nhà ga đã được nâng cấp hệ thống mái che, bố trí ghế ngồi tại phòng đợi và tạo điều kiện kết nối với các phương tiện vận tải khác tại khu vực cổng ga.

Hành khách có thể đặt vé qua website của ngành Đường sắt tại địa chỉ dsvn.vn, các ứng dụng ví điện tử hoặc mua trực tiếp tại quầy vé ở các nhà ga.

Trước đó, ngành Đường sắt đã tăng cường thêm một toa hành khách cho đoàn tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến các cơ sở y tế, nâng năng lực vận chuyển lên khoảng 700 lượt hành khách mỗi chuyến, tương đương 1.400 lượt mỗi ngày.

Việc bổ sung ga Phủ Lý vào hành trình tàu NA2 là giải pháp tiếp theo nhằm tăng khả năng kết nối đường sắt, đáp ứng nhu cầu đi lại thiết thực của người dân, đặc biệt là những người cần đến các cơ sở y tế tuyến Trung ương để khám, chữa bệnh.