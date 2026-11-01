Từ ngày 1/11, giá xăng giảm mạnh gần 1600 đồng/ lít

Ngày 31/10, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng (Nghị quyết 45/2026/NQ-CP). Theo đó, kể từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.

Từ ngày 1/11, áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng là 0%. Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, Nghị quyết 45/2026/NQ-CP cũng quy định rõ, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại theo quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh thời gian có hiệu lực của Nghị quyết này để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng, dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc đưa thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng (hiện hành theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 là 7% đối với xăng E10, 8% đối với xăng E5 và 10% đối với xăng khoáng khác) về mức 0% theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP là giải pháp cần thiết nhằm ứng phó với tình trạng giá xăng dầu tăng cao. Việc giảm thuế sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào, hạn chế tác động lan tỏa đến giá thành hàng hóa, dịch vụ, qua đó hỗ trợ kiểm soát lạm phát, ổn định mặt bằng giá cả và bảo đảm đời sống người dân.

Mặc dù chính sách làm giảm thu ngân sách trong ngắn hạn song sẽ góp phần giảm chi phí đầu vào, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, qua đó, tạo nguồn thu ngân sách bù đắp từ các hoạt động kinh tế được duy trì và phát triển.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp ngày 27/10/2026 và Thông báo số 557/TB-VPCP, Bộ Tài chính đã khẩn trương rà soát, xây dựng Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng. Việc điều chỉnh chính sách được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan và hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Cũng từ 0h ngày 1/11, giá xăng được điều chỉnh giảm, cụ thể, xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít.

Cụ thể Bộ Công Thương vừa thông báo điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, triển khai Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10 của Chính phủ quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng.

Theo đó, xăng E5RON92 có giá bán không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành; Xăng E10RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành

Sau điều chỉnh, giá bán tối đa của xăng E10 RON95-III thấp hơn xăng E5 RON92 là 64 đồng/lít.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu thực hiện điều chỉnh giá bán nhưng không muộn hơn 0h ngày 1/11/2026.