Từ ngày 1-11, điều chỉnh lộ trình hai tuyến buýt 104 và 16. Ảnh: Hương Giang

Theo thông báo của Transerco, tuyến buýt số 104 được điều chỉnh điểm cuối từ Bến xe Nước Ngầm về phường Hoàng Liệt, tại vị trí cạnh tường rào Trường Tiểu học Linh Đàm. Sau điều chỉnh, tuyến có tên gọi Mỹ Đình – Hoàng Liệt.

Đối với tuyến buýt số 16, điểm cuối được chuyển từ Bến xe Nước Ngầm về Bến xe Yên Sở. Tên tuyến sau điều chỉnh là Bến xe Mỹ Đình – Bến xe Yên Sở.

Về chỉ tiêu dịch vụ, các tuyến duy trì tần suất 14-15-20 phút/chuyến. Thời gian hoạt động tại đầu A từ 5h đến 21h15; tại đầu B từ 4h50 đến 21h15.

Transerco khuyến nghị hành khách tra cứu thông tin chi tiết về lộ trình, vị trí điểm dừng, thời gian hoạt động và biểu đồ giờ xe chạy trên website timbus.vn bằng cách nhập số hiệu tuyến cần tìm.

Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công dự án cải tạo quốc lộ 1A, đồng thời tăng khả năng kết nối xe buýt với Bến xe Yên Sở.