Từ ngày 1/10, tăng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao các phần quà cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk

Nghị định này quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và chế độ bảo đảm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng từ dự toán chi thường xuyên của ngân sách trung ương để thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hằng năm.

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng.

Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi theo từng nhóm đối tượng và hình thức hưởng. Cụ thể, mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân được quy định tại Phụ lục I của nghị định này.

Đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng được quy định tại Phụ lục II. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III. Trong khi đó, mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân được quy định tại Phụ lục IV.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hơn 11,5 triệu đồng mỗi tháng

Theo quy định mới, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được hưởng phụ cấp hằng tháng 9.036.000 đồng và trợ cấp hằng tháng 2.524.000 đồng. Như vậy, từ ngày 1/10/2026, tổng mức trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 11.560.000 đồng.

Ngoài các khoản trợ cấp, phụ cấp trên, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo Nghị định 321/2026/NĐ-CP, gồm bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe; hỗ trợ phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết; hỗ trợ ưu đãi giáo dục tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cũng được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ; hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ; hỗ trợ công tác mộ liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và các chế độ khác gồm trợ cấp mai táng và trợ cấp thờ cúng liệt sĩ 1.600.000 đồng/liệt sĩ/năm.

Ngoài ra, nghị định cũng quy định, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng thì được hưởng mức phụ cấp là 6.024.000 đồng.