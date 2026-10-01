Từ ngày 1/10, nhiều quy định về thi đua, khen thưởng được sửa đổi

Điểm đáng chú ý là Luật sửa đổi tiêu chuẩn đối với danh hiệu “Xã, phường, đặc khu tiêu biểu”, phù hợp với mô hình đơn vị hành chính mới. Tiêu chuẩn xét tặng được điều chỉnh theo hướng xã, phường, đặc khu có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua cấp tỉnh; đồng thời bổ sung tiêu chí về mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.

Luật cũng điều chỉnh tiêu chuẩn của một số danh hiệu thi đua như “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Chiến sĩ thi đua bộ, ban, ngành, tỉnh”, trong đó chú trọng thành tích xuất sắc, sáng kiến, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Nguyên tắc khen thưởng được bổ sung theo hướng chú trọng các cá nhân, tập thể ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; những trường hợp có thành tích tiêu biểu, mang lại hiệu quả thiết thực vì lợi ích chung; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Luật cũng đẩy mạnh phân cấp trong công tác thi đua, khen thưởng. Theo đó, toàn bộ thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trước đây thuộc Chủ tịch UBND cấp huyện được chuyển cho Chủ tịch UBND cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Luật đồng thời giao Chính phủ quy định việc xác định tương đương giữa hình thức khen thưởng của Đảng với danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo Luật Thi đua, khen thưởng. Thủ tướng Chính phủ được giao quy định một số nội dung về tôn vinh, trao tặng danh hiệu, giải thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp và tổ chức kinh tế; quy định về hiện vật khen thưởng và thủ tục cấp đổi, cấp lại hiện vật. Ngoài ra, Luật bổ sung quy định về trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, góp phần hoàn thiện chính sách thi đua, khen thưởng trong tình hình mới.