Theo quy định của Luật BHXH 2024, mức đóng BHXH tự nguyện hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu (lương cơ sở) tại thời điểm đóng.

Căn cứ vào Nghị định số 351/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 của Chính phủ, từ ngày 1/1/2027, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất được tính như sau:

Mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất: 22% x 2.200.000 đồng = 484.000 đồng/tháng, tăng 154.000 đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất của năm 2026.

BHXH TP Hà Nội tuyên truyền chính sách BHXH cho các tiểu thương. Ảnh: BHXH HN

Tuy nhiên, người tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng toàn bộ số tiền này. Nhóm đối tượng này được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất như sau:

Bằng 50% (242.000 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, người đang sinh sống tại xã đảo, đặc khu theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bằng 40% (193.600 đồng) đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Bằng 30% (145.200 đồng) đối với người tham gia là người dân tộc thiểu số.

Bằng 20% (96.800 đồng) đối với người tham gia khác

Bên cạnh mức hỗ trợ chung của ngân sách Nhà nước, hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố còn ban hành chính sách hỗ trợ thêm từ ngân sách địa phương để khuyến khích người dân tham gia BHXH tự nguyện. Vì vậy mức tăng không nhiều so với mức đóng trước đây. Việc điều chỉnh mức đóng tăng cũng đồng nghĩa với mức hưởng lương hưu sau này của người tham gia cũng được tăng theo.

Nhờ các chính sách hỗ trợ thêm của các tỉnh, thành phố, mức đóng mà người tham gia BHXH tự nguyện chỉ phải đóng phần tiền còn lại khá ít mỗi tháng nhưng họ vẫn được tích lũy thời gian đóng để đủ điều kiện hưởng lương hưu sau này.

Đặc biệt, người tham gia cần lưu ý khi điều chỉnh tăng mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ ngày 1/1/2027 theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 10/2026 số người tham gia BHXH tự nguyện cả nước đạt khoảng 2,66 triệu người, con số này cho thấy độ bao phủ BHXH được mở rộng rõ rệt, đạt và vượt các chỉ tiêu Chính phủ giao, duy trì đà tăng trưởng bền vững so với năm trước. Điều này cũng cho thấy chính sách BHXH tự nguyện ngày càng nhận được sự tin tưởng của người dân và chủ động tham gia.