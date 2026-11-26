Đối tượng được vay vốn

Theo đó, chính sách áp dụng đối với học sinh, sinh viên là công dân Việt Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thuộc một trong các trường hợp sau:

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Mồ côi cả cha lẫn mẹ; hoặc cha và mẹ đều không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

Mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích.

Là thành viên của hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình.

Gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hoặc dịch bệnh trong thời gian học tập, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Theo Quyết định số 50, mức vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng/sinh viên. Ngân hàng Chính sách xã hội căn cứ vào nhu cầu vay và mức học phí của cơ sở đào tạo để quyết định số tiền cụ thể, nhưng không vượt quá mức tối đa này.

Khoản vay được sử dụng để đóng học phí, mua sách vở, phương tiện học tập và chi trả các chi phí ăn ở, đi lại, sinh hoạt trong thời gian học tập.

Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn và giao dịch với ngân hàng.

Trường hợp gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi có khả năng đứng ra vay vốn, sinh viên có thể trực tiếp đứng tên vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định.

Về điều kiện học tập, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của cơ sở đào tạo. Từ năm thứ hai trở đi, sinh viên phải có xác nhận hằng năm của nhà trường về việc đang theo học để được tiếp tục giải ngân.

Thời hạn trả nợ và lãi vay

Trong thời gian sinh viên còn theo học và được giải ngân vốn vay, người vay chưa phải trả nợ gốc và lãi. Tuy nhiên, lãi tiền vay vẫn được tính từ ngày nhận khoản giải ngân đầu tiên.

Sau khi sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng, người vay phải bắt đầu trả nợ gốc và lãi. Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời gian giải ngân vốn vay, trừ thời gian được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập (nếu có).

Ngân hàng Chính sách xã hội quyết định các kỳ hạn và mức trả nợ phù hợp, nhằm giảm áp lực tài chính cho người vay. Người vay cũng được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu lãi phạt.

Quyết định 50/2026/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1.1.2027. Mức vay tối đa 8 triệu đồng/tháng chỉ áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ thời điểm này.

Đối với hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 1.1.2027, người vay và Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục thực hiện các cam kết trong hợp đồng đã ký, trừ những nội dung được điều chỉnh theo quy định mới.