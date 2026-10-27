Từ ngày 1/1/2027, sẽ khóa tài khoản khai báo hải quan với các doanh nghiệp chưa làm sạch dữ liệu

Theo Cục Hải quan, ngày 15/9/2026, Cục Hải quan đã ban hành Công văn số 21692/CHQ-CNTT về việc triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu doanh nghiệp trên Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng. Theo đó, kể từ ngày 25/9/2026, doanh nghiệp truy cập vào Hệ thống Đăng ký và quản lý người sử dụng để thực hiện rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu đối với thông tin người sử dụng là doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS. Việc làm sạch dữ liệu nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và bảo vệ doanh nghiệp khỏi các hành vi mạo danh, sử dụng tài khoản trái quy định.

Để bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai kế hoạch làm sạch dữ liệu, Cục Hải quan thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp để phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

Doanh nghiệp đã đăng ký tài khoản trên Hệ thống Đăng ký người sử dụng VNACCS có trách nhiệm rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn tại Công văn số 21692/CHQ-CNTT ngày 15/9/2026 của Cục Hải quan, hoàn thành trước ngày 31/12/2026.

Kể từ ngày 1/1/2027, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện khóa tài khoản khai báo hải quan trên hệ thống đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc chưa hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo yêu cầu. Tài khoản sẽ được mở lại sau khi doanh nghiệp hoàn thành việc rà soát, cập nhật và làm sạch dữ liệu theo hướng dẫn.