Từ ngày 1/1/2027, được chuyển đổi qua lại giữa văn bản công chứng giấy và điện tử. Ảnh minh họa - MISA

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Nghị định số 413/2026/NĐ-CP ngày 16/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.

Chuyển đổi giữa văn bản công chứng giấy và điện tử

Bên cạnh đó, Nghị định 413/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 47a về chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử. Theo đó, việc chuyển đổi hình thức giữa văn bản công chứng giấy và văn bản công chứng điện tử chỉ được thực hiện theo yêu cầu của người tham gia giao dịch hoặc yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Nghị định 413/2026/NĐ-CP nêu rõ, việc chuyển đổi văn bản công chứng giấy sang văn bản điện tử phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Nội dung của văn bản điện tử được bảo đảm toàn vẹn so với bản gốc và có thể truy cập, sử dụng đầy đủ để tham chiếu;

Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng giấy; thông tin về văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi và thời điểm chuyển đổi;

Có chữ ký số của công chứng viên và chữ ký số của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Việc chuyển đổi văn bản công chứng điện tử sang văn bản giấy phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Văn bản công chứng điện tử được kiểm tra tính toàn vẹn, tính xác thực và chữ ký số trước khi chuyển đổi; nội dung của văn bản giấy được bảo đảm toàn vẹn so với văn bản công chứng điện tử;

Có ký hiệu bằng chữ xác nhận văn bản được chuyển đổi từ văn bản công chứng điện tử; thông tin nhận diện văn bản gốc, công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi và thông tin để tra cứu văn bản công chứng điện tử;

Có chữ ký của công chứng viên và con dấu của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện chuyển đổi.

Văn bản công chứng được chuyển đổi đáp ứng các yêu cầu quy định nêu trên có giá trị như bản gốc theo quy định tại khoản 4 Điều 64 của Luật Công chứng. Việc chuyển đổi không làm thay đổi nội dung, thời điểm có hiệu lực và giá trị pháp lý của bản gốc.

Trường hợp pháp luật quy định văn bản được chuyển giao quyền sở hữu và chỉ được tồn tại dưới một hình thức duy nhất thì thực hiện theo pháp luật điều chỉnh loại văn bản đó.

Văn bản sau chuyển đổi và thông tin về việc chuyển đổi phải được lưu trong hồ sơ công chứng, liên kết với bản gốc và cập nhật vào cơ sở dữ liệu công chứng. Việc chuyển đổi không thay thế nghĩa vụ lưu trữ bản gốc và hồ sơ công chứng theo quy định của pháp luật.

Sửa quy định về phạm vi giao dịch được áp dụng công chứng điện tử

Bên cạnh đó, Nghị định số 413/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 của Điều 48 về phạm vi giao dịch được áp dụng công chứng điện tử.

Theo đó, công chứng điện tử trực tiếp được áp dụng đối với các giao dịch, trừ hợp đồng ủy quyền theo quy định tại Điều 57 của Luật Công chứng.

Công chứng điện tử trực tuyến được áp dụng đối với các giao dịch, trừ các trường hợp: Di chúc; Giao dịch mà tại mỗi điểm cầu không có ít nhất 1 người trực tiếp tham gia giao kết và thực hiện việc ký số trước sự chứng kiến trực tiếp của công chứng viên...

Nghị định 413/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.