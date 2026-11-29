Ngày 26-11, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 3456/QĐ-BTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan. Theo quyết định, việc định hình lại toàn diện cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan theo mô hình 3 cấp từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hoạt động thông suốt.

Từ ngày 1-1-2027, Cục Hải quan chính thức tổ chức theo mô hình 3 cấp. Ảnh: Cục Hải quan

Theo đó, Cục Hải quan tại Trung ương có 12 đơn vị gồm: Văn phòng, 6 Ban (Ban Pháp chế, Ban Tổ chức cán bộ, Ban Kiểm tra, Ban Tài vụ - Quản trị, Ban Quản lý rủi ro, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan); 5 Chi cục (Chi cục Giám sát quản lý về hải quan, Chi cục Thuế xuất nhập khẩu, Chi cục Kiểm định hải quan, Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Chi cục Kiểm tra sau thông quan). Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Ban Giám sát quản lý về hải quan tổ chức lại thành Chi cục Giám sát quản lý về hải quan. Ban Nghiệp vụ thuế hải quan tổ chức lại thành Chi cục Thuế xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan có 20 Hải quan khu vực. Tên gọi, trụ sở và địa bàn quản lý của Hải quan khu vực quy định tại Phụ lục đính kèm Quyết định số 3456/QĐ-BTC ngày 26-11-2026. Các Hải quan khu vực được tổ chức bình quân không quá 08 đơn vị (gồm: Văn phòng, Phòng, Đội nghiệp vụ) trên một Hải quan khu vực. Theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới, Chi cục Hải quan khu vực tổ chức lại thành Hải quan khu vực.

Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu thuộc Hải quan khu vực. Số lượng Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không quá 165 đơn vị. Hải quan cửa khẩu/ngoài cửa khẩu không tổ chức các đơn vị bên trong, làm việc theo chế độ chuyên viên.

Để bộ máy mới đi vào hoạt động kể từ ngày 1-1-2027, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, không để ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục hải quan của người dân và doanh nghiệp, Cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác pháp chế, công tác nghiệp vụ, công nghệ thông tin và một số công tác liên quan khác.