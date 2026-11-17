Cơ sở khám, chữa bệnh không phải bệnh viện phải đáp ứng 4 nhóm tiêu chuẩn. (Ảnh minh họa)

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện. Các tiêu chuẩn tập trung vào bốn nhóm gồm cơ sở vật chất, nhân sự, thiết bị y tế và chuyên môn, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Thông tư áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, có hình thức tổ chức không phải là bệnh viện; không áp dụng đối với hoạt động khám bệnh, chữa bệnh lưu động.

Về cơ sở vật chất, các cơ sở phải hoạt động tại địa điểm ghi trong giấy phép, có quy mô phù hợp với phạm vi chuyên môn được cấp phép; bố trí khu vực đón tiếp người bệnh, biển hiệu ghi tối thiểu tên cơ sở, số giấy phép hoạt động và thời gian hoạt động, cùng sơ đồ, biển chỉ dẫn đến các phòng, bộ phận.

Một số yêu cầu được quy định riêng theo loại hình hoạt động. Nhà hộ sinh, cơ sở lọc máu và cơ sở cấp cứu ngoại viện phải có phương tiện vận chuyển cấp cứu chuyên dụng đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc hợp đồng hỗ trợ vận chuyển cấp cứu còn hiệu lực pháp lý với cơ sở đủ điều kiện. Các cơ sở cũng phải đáp ứng quy định về thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải y tế và bảo vệ môi trường. Trường hợp sử dụng thiết bị bức xạ y tế, phải có giấy phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ.

Về nhân sự, cơ sở phải có đủ người hành nghề với số lượng, trình độ phù hợp phạm vi chuyên môn, danh mục kỹ thuật và quy mô được cấp phép. Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng điều kiện theo quy định; người hành nghề phải được cập nhật kiến thức y khoa liên tục.

Đối với thiết bị y tế, các cơ sở phải bảo đảm đủ thiết bị phù hợp, có hồ sơ quản lý và quy trình sử dụng, vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa. Thiết bị thuộc diện bắt buộc phải được kiểm định, hiệu chuẩn hoặc kiểm tra an toàn, tính năng kỹ thuật và còn hiệu lực.

Trong hoạt động chuyên môn, Thông tư yêu cầu các cơ sở áp dụng quy trình kỹ thuật, quy định chuyên môn và hướng dẫn chẩn đoán, điều trị do Bộ Y tế ban hành; bảo đảm điều kiện cấp cứu ban đầu, tuân thủ quy định về kê đơn, quản lý thuốc, sinh phẩm và hồ sơ khám bệnh, chữa bệnh. Các yêu cầu về kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng xét nghiệm và hoạt động y học cổ truyền cũng được quy định tương ứng với phạm vi chuyên môn.

Bộ Y tế giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện trên phạm vi toàn quốc; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai, kiểm tra các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý và hằng năm tổng hợp kết quả đánh giá, báo cáo Bộ Y tế khi có yêu cầu.