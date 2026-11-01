Từ ngày 01/11/2026, thay đổi mô hình tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp

Cụ thể, Bộ Tư pháp có nhiệm vụ a) Theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về quyền con người theo quy định của pháp luật; làm đầu mối tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm quyền con người; b) Đề xuất việc ký kết, gia nhập, thực hiện điều ước quốc tế về quyền con người thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp; thẩm định, góp ý, tham gia đàm phán điều ước quốc tế về quyền con người theo quy định pháp luật; c) Là cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước về các Quyền Dân sự và Chính trị (Công ước ICCPR); thực hiện nhiệm vụ liên quan đến các điều ước quốc tế khác về quyền con người theo phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; d) Hợp tác quốc tế về quyền con người theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp; đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác về quyền con người theo phân công của Chính phủ và cơ quan có thẩm quyền.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Tư pháp có 20 đơn vị, trong đó Vụ Hợp tác quốc tế được chuyển đổi thành Cục Hợp tác quốc tế. Ngày 28/10/2026, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 2329/QĐ-BTP quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế Bộ Tư pháp.

Theo đó, về nhiệm vụ và quyền hạn, Cục Hợp tác quốc tế có nhiệm vụ tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và cải cách tư pháp, bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Cụ thể, Cục có nhiệm vụ tham mưu xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các chiến lược, chính sách, chương trình, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực được giao; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.

Đồng thời, Cục là đầu mối vận động, điều phối nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi và viện trợ nước ngoài; tham mưu xây dựng, quản lý và điều phối các chương trình, dự án hợp tác quốc tế của Bộ Tư pháp.

Vềbảo vệ, bảo đảm quyền con người, Cục là đầu mối tham mưu, giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, bảo đảm quyền con người; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách, pháp luật và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực này.

Cục đồng thời tham mưu thực hiện nhiệm vụ của Bộ Tư pháp với tư cách cơ quan đầu mối quốc gia thực thi Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR); tham gia chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ đối thoại, trao đổi và hợp tác quốc tế về quyền con người; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và thông tin đối ngoại về những thành tựu của Việt Nam trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người.

Bên cạnh đó, Cục thực hiện nhiệm vụ xây dựng, góp ý, thẩm định, theo dõi việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế trong phạm vi được giao; tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch đối ngoại của Bộ Tư pháp; tổ chức các hoạt động hợp tác song phương, đa phương, thúc đẩy sự tham gia tại các thiết chế, cơ chế và diễn đàn pháp lý quốc tế.

Cục cũng đảm nhiệm công tác thông tin đối ngoại, truyền thông chính sách góp phần nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế về pháp luật, tư pháp và quyền con người, khẳng định vị thế, vai trò của Bộ Tư pháp Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

Về cơ cấu tổ chức, Cục Hợp tác quốc tế có Cục trưởng, các Phó Cục trưởng và các tổ chức thuộc Cục bao gồm: Phòng Tổng hợp và Quản lý hợp tác, Phòng Hợp tác châu Á, châu Phi và châu Đại dương (Phòng Hợp tác 1), Phòng Hợp tác châu Âu, châu Mỹ và đa phương (Phòng Hợp tác 2), Phòng Công tác Quyền con người.

Nghị định 383/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2329/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp nói trên đều có hiệu lực thi hành từ hôm nay, ngày 01/11/2026.