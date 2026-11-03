Từ ngày 01/01/2027, lương tối thiểu vùng tăng từ 310.000 đến 390.000 đồng/tháng

Công nhân làm việc trên dây chuyền sản xuất tại một nhà máy may hoặc điện tử trong khu công nghiệp. Ảnh Hoàng Ngân

Theo Nghị định do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành, mức lương tối thiểu tháng áp dụng từ ngày 01/01/2027 là 5.700.000 đồng đối với vùng I; 5.080.000 đồng đối với vùng II; 4.450.000 đồng đối với vùng III và 4.040.000 đồng đối với vùng IV.

So với mức đang áp dụng theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, lương tối thiểu tháng vùng I tăng 390.000 đồng, vùng II tăng 350.000 đồng, vùng III tăng 310.000 đồng và vùng IV tăng 340.000 đồng. Tính theo tỷ lệ, mức tăng dao động khoảng 7,3 - 7,5% ở ba vùng đầu, riêng vùng IV tăng khoảng 9,2%.

Mức lương tối thiểu giờ cũng được điều chỉnh tương ứng, lần lượt là 27.400 đồng/giờ (vùng I), 24.400 đồng/giờ (vùng II), 21.400 đồng/giờ (vùng III) và 19.400 đồng/giờ (vùng IV).

Danh mục địa bàn thuộc từng vùng được ban hành kèm theo Nghị định, xác định đến cấp xã, phường theo địa giới hành chính của 34 tỉnh, thành phố. Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu của địa bàn đó; đơn vị, chi nhánh đặt tại vùng khác áp dụng mức của nơi đơn vị, chi nhánh hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức cao nhất.

Đối với người lao động hưởng lương theo tuần, theo ngày, theo sản phẩm hoặc lương khoán, mức lương khi quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc giờ.

Nghị định yêu cầu người sử dụng lao động rà soát các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và quy chế nội bộ để điều chỉnh cho phù hợp. Doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc ban đêm, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác theo quy định. Những nội dung đã thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Nghị định số 293/2025/NĐ-CP ngày 10/11/2025 của Chính phủ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 399/2026/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.