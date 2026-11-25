Nhiều tuyến đường hoa góp phần làm đẹp cảnh quan các khu dân cư trên địa bàn phường Quyết Thắng.

Đến tổ dân phố 13, điều chúng tôi dễ nhận thấy là những tuyến đường trong khu dân cư khá sạch sẽ, gọn gàng. Một số đoạn đường được trồng hoa, cây xanh, tạo điểm nhấn cho không gian sống của người dân.

Với hơn 360 hộ, trên 1.300 nhân khẩu, tổ dân phố 13 là một trong những khu dân cư tiêu biểu trong phong trào xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp của phường. Cùng với mô hình điểm Câu lạc bộ nông dân bảo vệ môi trường, các tổ chức đoàn thể đều có phần việc cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng hội viên và người dân để giữ gìn cảnh quan chung.

Ông Đoàn Trọng Thục, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 13, chia sẻ: Cấp ủy giao nhiệm vụ cho các đoàn thể thực hiện vệ sinh, giữ gìn cảnh quan trên các tuyến đường. Không chỉ hội viên các chi hội mà người dân trong tổ cũng đã hình thành nếp sống xanh, từ trong mỗi gia đình đến việc giữ gìn đường làng, ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp.

Theo sự phân công chung, mỗi đoàn thể lại lựa chọn những việc làm phù hợp. Trong đó, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 13 đảm nhận chăm sóc tuyến đường hoa. Kinh phí huy động được hơn 20 triệu đồng, chi hội đã trồng hoa giấy, việc chăm sóc cũng được phân công luân phiên theo từng tổ.

Bà Nguyễn Thị Hoan, Phó Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 13, cho biết: Từ khi có tuyến đường hoa, cảnh quan khu dân cư ngày càng đẹp hơn. Hằng tuần, chúng tôi phân công các hội viên thay nhau tưới cây, chăm bón, bảo vệ để đường hoa luôn xanh tốt.

Nếp sống xanh, thân thiện với môi trường được từng người dân ở phường Quyết Thắng thực hiện hàng ngày.

Không chỉ thể hiện qua việc vệ sinh đường làng, ngõ xóm hay trồng thêm cây xanh, ý thức bảo vệ môi trường còn được người dân ở tổ dân phố 13 cụ thể hóa bằng những thay đổi trong sản xuất, kinh doanh. Câu chuyện của gia đình bà Nguyễn Thị Tươi là một ví dụ

Trước đây, gia đình bà làm trang trại chăn nuôi gà, vịt. Tuy nhiên, mô hình này vừa gây ô nhiễm môi trường, vừa không mang lại hiệu quả kinh tế như mong muốn. Sau đó, gia đình bà quyết định chuyển đổi diện tích sang xây dựng nhà trọ. Theo bà Tươi, cách làm mới giúp gia đình có nguồn thu nhập ổn định hơn, đồng thời giảm được những vấn đề về môi trường do chăn nuôi gây ra. Xung quanh khu nhà trọ, gia đình bà còn trồng thêm cây keo, chè, chuối để tạo không gian xanh.

Phường Quyết Thắng hiện có 19 tổ dân phố. Cùng với sự phát triển của các dự án, diện mạo một số khu dân cư đang có những thay đổi rõ nét khi được trồng nhiều cây xanh tạo bóng mát và tạo điểm nhấn cho đô thị, mang đậm nét văn hoá thân thiện với môi trường.

Theo ông Phạm Thanh Văn, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Nông dân phường Quyết Thắng: Mặc dù tốc độ đô thị hóa nhanh, địa phương vẫn chú trọng phát huy văn hóa và lối sống của người dân trong xây dựng cảnh quan thân thiện với môi trường. Nhiều mô hình được duy trì như: Hội Nông dân bảo vệ môi trường, Hội Phụ nữ với mô hình “5 không, 3 sạch”, Đoàn Thanh niên tổ chức ngày thứ Bảy tình nguyện vệ sinh đường làng ngõ xóm và các công trình công cộng. Các tổ chức, đoàn thể khác cũng tích cực tham gia vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan, góp phần tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp.

Đô thị hóa đang làm thay đổi diện mạo phường Quyết Thắng. Để những đổi thay ấy đi cùng với chất lượng sống, việc giữ gìn môi trường cần bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi người dân.