Từ nền tảng số đến những phúc lợi thiết thực cho đoàn viên

Đưa phúc lợi đến gần hơn với đoàn viên

Đây cũng là một trong những khâu đột phá được Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) xác định trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XV, với yêu cầu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động công đoàn, nhất là trong quản lý đoàn viên, tài chính và cung cấp dịch vụ phúc lợi.

Phát triển hệ thống phần mềm phục vụ thiết thực cho đoàn viên.

Theo đó, CĐXDVN hướng tới xây dựng hệ thống quản lý đoàn viên trực tuyến, đồng bộ tại 100% công đoàn cơ sở; từng bước số hóa công tác tài chính, chứng từ và quy trình nghiệp vụ, bảo đảm tính thống nhất, minh bạch. Việc ứng dụng phần mềm trong chỉ đạo, điều hành cũng được đẩy mạnh, phấn đấu có ít nhất 90% văn bản chỉ đạo, báo cáo được xử lý qua hệ thống quản lý điện tử.

Cùng với đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ công đoàn được xem là yếu tố quan trọng, với mục tiêu 100% cán bộ công đoàn cấp trên và ít nhất 70% cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số.

Điểm đáng chú ý trong định hướng chuyển đổi số của CĐXDVN là việc ứng dụng công nghệ phải gắn với những lợi ích cụ thể mà đoàn viên có thể thụ hưởng. Thay vì chỉ dừng ở đổi mới quy trình quản lý, các cấp công đoàn được khuyến khích chủ động tìm kiếm, kết nối với những đối tác uy tín để mở rộng các chương trình phúc lợi, giúp đoàn viên tiếp cận sản phẩm, dịch vụ thiết yếu với giá ưu đãi, từ mua sắm, bảo hiểm, nhà ở đến chăm sóc sức khỏe, du lịch và vận tải.

Đặc thù của ngành Xây dựng là lực lượng lao động làm việc trong nhiều môi trường khác nhau, từ công trường, nhà máy đến văn phòng và các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Vì vậy, chăm lo đoàn viên cũng cần những cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với từng nhóm lao động. Việc khai thác, phân tích dữ liệu sẽ giúp các cấp công đoàn hiểu rõ hơn nhu cầu thực tế, từ đó đề xuất những gói phúc lợi sát với đời sống của người lao động.

Cùng với đó, các mô hình phúc lợi trên nền tảng số sẽ từng bước được nghiên cứu triển khai, giúp đoàn viên thuận tiện tìm kiếm dịch vụ, tiếp cận các chương trình ưu đãi theo vị trí địa lý và thông qua các kênh thương mại điện tử.

Khi công nghệ được sử dụng đúng cách, những tiện ích vốn mất nhiều thời gian tìm kiếm có thể đến gần hơn với người lao động, kể cả những đoàn viên thường xuyên làm việc tại công trường hoặc ở các địa bàn xa trung tâm.

Đổi mới cách làm để tăng kết nối với đoàn viên

Chuyển đổi số cũng tạo cơ hội để hoạt động công đoàn trở nên linh hoạt, gần gũi hơn. Các cuộc họp, đối thoại trực tuyến và khảo sát nhu cầu trên nền tảng số giúp việc trao đổi thông tin thuận tiện hơn, đồng thời tạo thêm kênh để cán bộ công đoàn lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời những vấn đề đoàn viên quan tâm.

Trên không gian số, thông tin về chế độ, chính sách, hoạt động công đoàn và các chương trình phúc lợi có thể được truyền tải nhanh chóng qua fanpage, bản tin điện tử, nền tảng video. Các công cụ như chatbot hỗ trợ tư vấn pháp luật cũng mở ra khả năng giúp đoàn viên tiếp cận thông tin, giải đáp những vướng mắc ban đầu thuận tiện hơn.

Để công nghệ thực sự trở thành công cụ hữu ích trong công việc hằng ngày, CĐXDVN chú trọng xây dựng kho dữ liệu số, số hóa tài liệu nghiệp vụ và đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo hướng tăng cường tập huấn, học trực tuyến. Qua đó, cán bộ công đoàn từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tổ chức và triển khai hoạt động tại cơ sở.

Đặc biệt, đổi mới sáng tạo không chỉ đến từ các giải pháp công nghệ quy mô lớn mà còn có thể bắt đầu từ những sáng kiến nhỏ, xuất phát từ chính công việc hằng ngày. Các công đoàn cơ sở được khuyến khích đề xuất mô hình công đoàn số, phần mềm quản lý nội bộ, giải pháp quản lý công trường thông minh phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc xây dựng mạng lưới cộng tác viên công nghệ thông tin trong toàn ngành cũng góp phần hỗ trợ cơ sở tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và nhân rộng những cách làm hiệu quả.

Để những định hướng này đi vào thực tiễn, CĐXDVN yêu cầu công đoàn các tập đoàn, tổng công ty và đơn vị tương đương cụ thể hóa nhiệm vụ thành kế hoạch phù hợp, đồng thời phối hợp hỗ trợ công đoàn cơ sở trong quá trình triển khai. Ở cơ sở, việc rà soát dữ liệu đoàn viên, bố trí cán bộ đầu mối chuyển đổi số và hướng dẫn đoàn viên sử dụng các nền tảng số sẽ là những bước đi thiết thực để đưa chủ trương đến gần hơn với người lao động.