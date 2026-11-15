Từ nền tảng giao lưu văn hóa đến động lực hợp tác kinh tế Việt Nam – Kanagawa

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kanagawa với Việt Nam, tạo thêm đầu mối kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại, xúc tiến du lịch, công nghiệp và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Văn phòng đại diện

Việc khai trương Văn phòng đại diện KIP tại Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ Việt Nam – Nhật Bản đang được thúc đẩy sâu rộng trên cơ sở khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Đặc biệt, sự kiện diễn ra ngay sau chuyến thăm tỉnh Kanagawa của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản, góp phần cụ thể hóa những định hướng hợp tác đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.

Phát biểu nhân dịp khai trương, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji bày tỏ kỳ vọng Văn phòng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp Kanagawa mở rộng hoạt động tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Thống đốc Kanagawa nhấn mạnh việc duy trì các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch trong thời gian qua đã tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế, kết nối chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân hai địa phương.

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Nguyễn Phương Hòa chúc mừng tỉnh Kanagawa chính thức khai trương Văn phòng xúc tiến tại Hà Nội. Đây là dấu mốc ý nghĩa, hành động thiết thực, hiệu quả nhằm cụ thể hóa các cam kết hợp tác giữa hai bên.

Đánh giá cao những đóng góp của tỉnh Kanagawa với giao lưu văn hóa, du lịch, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa nhấn mạnh, việc Thống đốc tỉnh Kanagawa mở rộng vòng tay, mở rộng cánh cửa Tòa thị chính cho các hoạt động quảng bá văn hóa, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa; mở trái tim nồng hậu, ấm áp với cộng đồng người Việt Nam tại Kanagawa…là những minh chứng sinh động nhất cho hợp tác giữa hai nước.

Giao lưu văn hóa, hợp tác du lịch không chỉ là nền tảng của tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau mà còn là cầu nối, mở đường và tạo động lực cho những cơ hội hợp tác mới trong đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân Việt Nam – Nhật Bản.

Cùng với việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác VHTTDL giữa Bộ VHTTDL và chính quyền tỉnh Kanagawa, ký nhân chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Cục trưởng Nguyễn Phương Hòa tin tưởng, với sự hiện diện của Văn phòng đại diện tại Hà Nội, tỉnh Kanagawa sẽ ngày càng gần gũi hơn với Việt Nam.

Hà Nội sẽ trở thành điểm kết nối thuận lợi để hai bên cùng mở rộng hợp tác, biến những tiềm năng và cơ hội thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Là văn phòng ở nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam được thành lập theo sáng kiến và sự chủ trì của một chính quyền địa phương Nhật Bản, Văn phòng đại diện Trung tâm Xúc tiến Công nghiệp Kanagawa đi vào hoạt động tại Hà Nội từ ngày 1.11.2026 không chỉ mang ý nghĩa mở rộng mạng lưới xúc tiến đầu tư của tỉnh Kanagawa tại Việt Nam, mà còn tạo thêm một cơ chế hợp tác trực tiếp, thường xuyên và lâu dài giữa cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương.

Đặc biệt, hoạt động này góp phần chuyển hóa những kết quả giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch, đối ngoại nhân dân thành các cơ hội hợp tác kinh tế cụ thể, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hà Nội và Kanagawa; đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam và Nhật Bản.