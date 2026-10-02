Từ nay đến năm 2030, ít nhất 100 quyền sở hữu trí tuệ được thí điểm hỗ trợ xác định giá trị

Theo Quyết định số 1624/QĐ-TTg, các quy định pháp luật liên quan đến giao dịch quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trong đó có góp vốn, giao dịch bảo đảm, định giá, kế toán và kiểm toán quyền sở hữu trí tuệ. Cùng với đó, các cơ chế, chính sách về tài chính, tín dụng và ưu đãi sẽ được hoàn thiện nhằm thúc đẩy khai thác quyền sở hữu trí tuệ được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Bên cạnh hỗ trợ xác định giá trị, Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý để quyền sở hữu trí tuệ có thể tham gia các hoạt động góp vốn, giao dịch bảo đảm, định giá, kế toán, kiểm toán và khai thác trên thị trường.

Viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp là những chủ thể được chú trọng trong quá trình tạo lập và khai thác quyền sở hữu trí tuệ. Các chỉ số đo lường về sở hữu trí tuệ sẽ được sử dụng làm căn cứ đánh giá hiệu quả hoạt động của các đơn vị này. Đối với kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, viện nghiên cứu và cơ sở giáo dục đại học được yêu cầu xác định các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ cần đạt được.

Các chương trình khoa học, công nghệ cũng sẽ hỗ trợ viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo hợp tác với doanh nghiệp theo hướng tạo ra các kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Công cụ sở hữu trí tuệ được sử dụng để hỗ trợ phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, sản phẩm và dịch vụ có lợi thế cạnh tranh; tạo ra công nghệ nguồn, công nghệ lõi.

Hoạt động nghiên cứu.

Một hướng khác là kết nối quyền sở hữu trí tuệ với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và các nguồn vốn đầu tư. Chiến lược định hướng phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo kết hợp với các hình thức đầu tư mạo hiểm. Hoạt động hỗ trợ được triển khai từ hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển, sản xuất thử nghiệm đến hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng được hỗ trợ hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Đối với doanh nghiệp, Chiến lược yêu cầu tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ quản trị danh mục quyền sở hữu trí tuệ và đẩy mạnh sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Hoạt động hỗ trợ tạo lập, khai thác, bảo vệ và phát triển quyền sở hữu trí tuệ được lồng ghép vào các chương trình quốc gia, trong đó có Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam cũng được hỗ trợ bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ ở nước ngoài, mở rộng khả năng khai thác thương mại trên thị trường quốc tế.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, Chiến lược đặt ra yêu cầu triển khai các chương trình hỗ trợ khai thác quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời nghiên cứu thành lập các quỹ, chương trình hỗ trợ tài chính, áp dụng ưu đãi thuế và bảo lãnh tín dụng của Nhà nước để hỗ trợ bảo hộ, khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.

Cùng với đó, mạng lưới các tổ chức dịch vụ sở hữu trí tuệ được định hướng phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn. Trong đó, chú trọng phát triển các trung tâm tư vấn, hỗ trợ định giá và khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ tại viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên môn về thẩm định giá và hỗ trợ thương mại hóa.