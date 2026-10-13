Từ nay đến hết ngày 31/12/2026: Đây là những tài khoản mạng xã hội phải xác thực với VNeID, người dân cần nắm rõ

Tài khoản mạng xã hội nào thuộc diện phải xác thực với VNeID?

Theo nội dung được cung cấp, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, bổ sung quy định về liên kết, xác thực tài khoản giao dịch điện tử với tài khoản định danh điện tử. Quy định này liên quan đến các tài khoản trên nền tảng số phục vụ hoạt động thuộc lĩnh vực mạng xã hội tại Việt Nam.

Đối với những tài khoản thuộc diện áp dụng đã được tạo lập trước ngày 28/9/2026, thời hạn hoàn thành liên kết, xác thực là trước ngày 31/12/2026. Vì vậy, người dùng nên chủ động tìm hiểu hướng dẫn chính thức của cơ quan chức năng và nền tảng đang sử dụng để biết cách thực hiện phù hợp.

Điều quan trọng là không nên hiểu quy định theo hướng mọi tài khoản trên Internet đều mặc nhiên phải liên kết với VNeID. Phạm vi áp dụng cần được xác định theo nội dung văn bản pháp luật và hướng dẫn có thẩm quyền.

Việc xác thực danh tính được kỳ vọng góp phần hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản giả mạo để lừa đảo, phát tán thông tin sai sự thật hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Khi danh tính người sử dụng có cơ sở để xác minh, việc xử lý những vụ việc liên quan đến tài khoản mạng xã hội cũng có thể thuận lợi hơn.

Vì sao cần liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội?

Một trong những mục tiêu của việc xác thực là tăng độ tin cậy của danh tính trên môi trường số. Thời gian qua, các tài khoản giả danh người thân, cơ quan chức năng, doanh nghiệp hoặc người bán hàng vẫn là thủ đoạn được sử dụng để chiếm đoạt tài sản và lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân.

Việc liên kết, xác thực tài khoản mạng xã hội với tài khoản định danh điện tử góp phần nâng cao độ tin cậy của danh tính trên môi trường số, loại bỏ “nick ảo”, tăng cường trách nhiệm của người sử dụng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội, việc xác định chủ thể tài khoản cũng có ý nghĩa trong quá trình giao dịch, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền lợi của người mua.

Tuy nhiên, xác thực tài khoản không đồng nghĩa với việc mọi hành vi lừa đảo đều có thể bị ngăn chặn hoàn toàn. Người dùng vẫn cần kiểm tra thông tin người bán, không chuyển tiền theo yêu cầu đáng ngờ và không chia sẻ mã xác thực cho người khác.

Cục An ninh mạng khuyến cáo gì về quyền riêng tư?

Cục An ninh mạng, Bộ Công an lưu ý người dân cần cảnh giác trước những thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến việc xác thực tài khoản mạng xã hội.

Một số nội dung trên mạng có thể sử dụng tiêu đề giật gân, khai thác nỗi lo về quyền riêng tư hoặc đưa ra khẳng định thiếu căn cứ về việc thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi tin nhắn và kiểm soát hoạt động trực tuyến. Người dân không nên vội tin hoặc chia sẻ những thông tin như vậy khi chưa xác định được nguồn phát hành và căn cứ pháp lý.

Việc liên kết tài khoản phải tuân thủ các quy định liên quan đến định danh điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dù vậy, người dùng cũng không nên chủ quan khi cung cấp thông tin trên môi trường số. Cần phân biệt giữa quy trình xác thực chính thức và những yêu cầu bất thường từ cá nhân, tài khoản hoặc đường dẫn không rõ nguồn gốc.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu VNeID, mã OTP hay thông tin đăng nhập cho người lạ. Nếu nhận được cuộc gọi tự xưng là cán bộ yêu cầu đọc mã xác thực, cài ứng dụng lạ hoặc chuyển tiền để hoàn tất thủ tục, cần dừng giao dịch và kiểm tra lại qua kênh chính thức.

Người dân cần làm gì trước thời hạn 31/12/2026?

Để chủ động thực hiện đúng quy định, người dùng có thể lưu ý một số vấn đề sau:

Trước hết, hãy theo dõi thông báo từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và hướng dẫn chính thức của nền tảng mạng xã hội đang sử dụng. Không nên làm theo những bài đăng lan truyền trên mạng nếu chưa xác minh được tính chính xác.

Thứ hai, chỉ thực hiện các thao tác xác thực qua ứng dụng, website hoặc quy trình chính thức. Không truy cập đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn, email hay bình luận, kể cả khi người gửi sử dụng hình ảnh và tên gọi giống cơ quan chức năng.

Thứ ba, cần bảo vệ thiết bị và tài khoản cá nhân bằng cách đặt mật khẩu đủ mạnh, không dùng chung mật khẩu cho nhiều dịch vụ và bật các biện pháp bảo mật bổ sung khi có thể. Nếu phát hiện dấu hiệu đăng nhập bất thường hoặc bị chiếm quyền sử dụng tài khoản, cần nhanh chóng thực hiện các bước bảo vệ tài khoản và liên hệ đơn vị hỗ trợ chính thức.

Cuối cùng, hãy kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Những nội dung khẳng định rằng người dân sẽ bị theo dõi toàn bộ tin nhắn, mất quyền riêng tư hoặc bị khóa tài khoản ngay lập tức cần được đối chiếu với văn bản và hướng dẫn có thẩm quyền, thay vì tiếp nhận như thông tin đã được xác nhận.

Lưu ý: Người dân cần phân biệt rõ thời hạn áp dụng đối với tài khoản thuộc diện quy định và các thông tin suy diễn trên mạng. Trước khi thực hiện, nên kiểm tra văn bản pháp luật chính thức để xác định chính xác phạm vi đối tượng, quy trình và các yêu cầu liên quan.