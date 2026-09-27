Sự đa dạng của tiếng Việt nằm ở chỗ chỉ cần thay đổi một dấu thanh, ý nghĩa của từ ngữ có thể đảo ngược hoàn toàn. Thế nhưng, liệu bạn có biết trường hợp đặc biệt nào mà khi thay đổi hoàn toàn sắc thái dấu, từ ngữ đó vẫn giữ nguyên vẹn tầng nghĩa ban đầu?

Thử thách hôm nay như sau: “Từ tiếng Việt nào khi đổi dấu NẶNG thành dấu HUYỀN mà vẫn giữ nguyên nghĩa?”

Một câu đố tưởng chừng bất khả thi nhưng lại vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Hãy vận dụng tối đa tư duy ngôn ngữ của bạn, suy luận thật kỹ xem bạn mất bao nhiêu giây để giải ra nhé!

Từ nào đổi dấu nặng thành dấu huyền vẫn giữ nguyên nghĩa?(Ảnh minh họa)

\Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.