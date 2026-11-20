Từ năng lực đào tạo đến năng lực đáp ứng tương lai đất nước
Trong chiến lược phát triển quốc gia, giáo dục đại học không chỉ giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà còn là nơi sản sinh tri thức mới, làm chủ công nghệ và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Trước những yêu cầu ngày càng cao của nền kinh tế tri thức, năng lực của một trường đại học cần được nhìn nhận rộng hơn, không chỉ qua chất lượng đào tạo mà còn ở khả năng đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với quá trình đổi mới mô hình đại học Việt Nam hiện nay. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với Nhà giáo ưu tú, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-nang-luc-dao-tao-den-nang-luc-dap-ung-tuong-lai-dat-nuoc-246261120152518198.htm