Trước diễn biến mưa lũ phức tạp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Khu Quản lý đường bộ II, thông qua Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, tăng cường kiểm tra, theo dõi tình trạng an toàn công trình cầu trên các tuyến quốc lộ được giao quản lý, đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành các quy định về an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi.