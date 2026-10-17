Từ nắng, gió đến động lực tăng trưởng xanh ở Tây Ninh

Việc phát triển đồng bộ nguồn điện sạch, hệ thống lưu trữ, cơ chế mua bán điện trực tiếp và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả không chỉ đáp ứng nhu cầu điện cho công nghiệp mà còn hiện thực hóa tinh thần năng lượng phải “đi trước một bước” theo Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị.

Hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp đặt tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, góp phần bổ sung nguồn điện sạch phục vụ sản xuất công nghiệp. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Pin năng lượng mặt trời giúp Tây Ninh khai thác lợi thế về nắng, gió, quỹ đất… để phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Toàn cảnh các nhà xưởng tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, nơi nhu cầu điện năng lượng xanh ngày càng tăng cùng quá trình phát triển sản xuất. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hạ tầng nhà xưởng tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, tận dụng năng lượng tái tạo vào nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Các tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên hệ thống khung tại khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng, hướng đến khai thác hiệu quả nguồn năng lượng tái tạo. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Việc phát triển năng lượng tái tạo tại khu vực bán ngập hồ Dầu Tiếng cần gắn với bảo đảm an toàn nguồn nước và các hoạt động dân sinh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Hồ Dầu Tiếng, khu vực có tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: Minh Phú - TTXVN