NMLD Dung Quất ra đời không chỉ giải bài toán tự chủ năng lượng quốc gia, mà còn trở thành cực tăng trưởng động lực cho miền Trung

Hành trình ngược dòng tìm ra cảng nước sâu Dung Quất

Năm 1992, giữa lúc miền Trung còn chìm trong nghèo khó, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp thuần túy, TS Trương Đình Hiển (1941-2020), chuyên gia vật lý hải dương học, từng có thời gian công tác tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Thiết kế dầu khí biển (Viện NIPI) thuộc Vietsovpetro, cùng các cộng sự đã đưa ra một quyết định đi ngược lại với những tư duy lối mòn lúc bấy giờ.

Thủ tướng Võ Văn Kiệt nghe trình bày về quy hoạch cảng biển nước sâu và khu công nghiệp Dung Quất năm 1995

Trăn trở với câu hỏi vì sao miền Trung có mặt tiền biển rộng lớn nhưng cứ mãi làm hợp tác xã, nuôi heo, nuôi bò mà không phát triển kinh tế biển như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc. Nhóm TS Hiển đã triển khai chương trình nghiên cứu, tìm kiếm các cảng biển nước sâu và khu công nghiệp phức hợp, trong đó có khu vực xây dựng Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất hiện nay.

Tuy nhiên, chương trình nghiên cứu của TS Hiển đề ra không được nhiều người ủng hộ vì cho rằng miền Trung là khu vực nghèo đói, hàng hóa không có, công nghiệp không có thì nghiên cứu làm gì. TS Hiển cùng hai cộng sự vẫn quyết tâm vay gần 20 cây vàng mua thiết bị, thuê văn phòng để nghiên cứu. Sau gần 1 năm khảo sát 12 cửa biển, nhóm đã phát hiện vịnh Dung Quất hội tụ đủ điều kiện tự nhiên, hạ tầng và vị trí chiến lược để xây dựng cảng nước sâu cùng khu công nghiệp cỡ lớn.

Sau khi khảo sát thực địa, TS Hiển gặp ông Phạm Hữu Tôn, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi lúc bấy giờ. Sau cuộc nói chuyện, TS Hiển hứa với ông Tôn sau 2 tuần về Sài Gòn sẽ gửi bản tóm tắt dự án cảng biển nước sâu vào loại lớn nhất ở Đông Nam Á. 1 tuần sau khi gửi bản tóm tắt dự án cho ông Tôn, TS Hiển nhận được điện thoại đường dài của ông Tôn từ Quảng Ngãi gọi vào. Ông Tôn cho biết người có trách nhiệm, chuyên môn của tỉnh Quảng Ngãi nhận định dự án “viết hay nhưng không có thật”.

Người lao động NMLD Dung Quất

TS Hiển hỏi lại: “Tại sao không có thật?”.

Ông Tôn lý giải: “Pháp ở đây 100 năm không nói ở đây làm cảng. Mỹ ở Chu Lai, cách Dung Quất 7 cây số cũng không nói Dung Quất làm cảng. Đoàn nghiên cứu của Viện Thiết kế - Bộ Giao thông Vận tải đã vào Quảng Ngãi nghiên cứu và chỉ cho Quảng Ngãi cảng Sa Kỳ với độ sâu có hơn 3m nước, phải tốn bao nhiêu tấn thuốc nổ để phá đá tạo luồng mà bà con ở đây gọi là cảng “Sa lầy” và họ cũng không nói gì đến Dung Quất. Nhiều giáo sư, tiến sĩ được mời về nghiên cứu tiềm năng của tỉnh đều nói rằng, Quảng Ngãi không có cảng nước sâu, điều kiện tự nhiên không ưu đãi…”.

Tuy nhiên, sau khi nghe TS Hiển trình bày các cơ sở khoa học, ông đã cử đoàn công tác của tỉnh vào Sài Gòn để nghe báo cáo chi tiết. Tháng 10-1992, dự án cảng nước sâu và Khu Công nghiệp Dung Quất được trình UBND tỉnh, sau đó trình lên các bộ, ngành Trung ương và Chính phủ.

Từ năm 1992-1994 là thời kỳ dâu bể, trầm luân, “châu chấu đá xe” bởi những nghiên cứu của nhóm TS Trương Đình Hiển đi ngược lại với những nghiên cứu trước đây về Quảng Ngãi của nhiều nhà khoa học lớn, kể cả các nhà khoa học, chuyên gia nước ngoài và nhiều ý kiến phản đối cho rằng, đây là vùng đất bị nhiễm xạ, bom mìn, nghèo đói, lũ quét, xa nguồn dầu thô Bạch Hổ…

Về lượng nước để lọc dầu, TS Hiển chỉ rõ, sông Trà Khúc, Trà Bồng, các hồ nước trong khu vực với hơn 3,6 tỉ m3/năm, không những đủ để làm NMLD số 1, mà thậm chí mở rộng làm nhà máy số 2 và dư nước cung cấp cho các khu công nghiệp, khu dân cư, đô thị. Trước ý kiến cho rằng địa điểm xây dựng nhà máy xa mỏ Bạch Hổ, TS Hiển dẫn chứng: các nước mua dầu từ Trung Đông về vẫn lời, Nhật Bản mua dầu Bạch Hổ về vẫn lời, tại sao chúng ta đưa dầu từ Bạch Hổ về Dung Quất lại bảo là xa? Hơn nữa nhà máy có thể lọc dầu của nhiều mỏ khác nhau, ở nhiều nước khác nhau, bởi vậy dẫu dầu Bạch Hổ có hết cũng không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy…

Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất đang được tích cực triển khai

Quyết định chiến lược và bước ngoặt lịch sử

Sự kiên trì theo đuổi những lựa chọn khó bằng luận cứ khoa học đã thuyết phục được các đồng chí lãnh đạo. Ngày 19-9-1994, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt trực tiếp vào thị sát Dung Quất. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng ra bến tàu thị sát hiện trường và phấn khởi bảo: “Đúng, Dung Quất như một nàng công chúa ngủ quên”.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, các bộ, ngành và các đoàn của Trung ương đã khẩn trương về Quảng Ngãi để khảo sát, làm việc và lập các phương án quy hoạch khu công nghiệp và cảng biển nước sâu Dung Quất.

Vào ngày 9-11-1994, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 658/QĐ-TTg về chọn địa điểm NMLD tại Dung Quất và quy hoạch khu kinh tế trọng điểm miền Trung. Chính phủ giao Tổng công ty Dầu khí Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), phối hợp cùng các đối tác nước ngoài báo cáo khả thi chi tiết NMLD số 1 tại Dung Quất. Ngày 11-4-1996, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 207/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch chung Khu công nghiệp Dung Quất.

Đó là những quyết định chiến lược cho việc xây dựng Cảng biển nước sâu và Khu công nghiệp lọc hóa dầu Dung Quất ngày nay. Đó là dấu mốc mở ra cuộc đổi đời cho mảnh đất anh hùng, nghèo khó của miền Trung.

Đấu tranh bảo vệ quyền lợi quốc gia khi xây dựng nhà máy

Không chỉ góp phần quan trọng tìm ra địa điểm xây dựng NMLD Dung Quất, trong quá trình triển khai dự án, TS Hiển cũng là người góp công sức lớn đấu tranh chống lại những lập luận vô lý trong đầu tư xây dựng nhà máy.

TS Hiển chia sẻ, khi Tập đoàn Total (Pháp) đề xuất đắp đê chắn cát 380 triệu USD ngăn phù sa vào cảng Dung Quất, ông đã chất vấn rằng: Phù sa ở đâu? Total trả lời là ở sông Trà Bồng. TS Hiển hỏi lượng phù sa bao nhiêu, Total không trả lời được. Bức xúc vì Total đưa ra một dự án lớn mà không có căn cứ, TS Hiển lật lại: “Đất sông miền Trung chỉ đục mấy tháng, sau đó trong veo. Phù sa sông Trà Bồng tôi đã nghiên cứu, chỉ có 30.000 m3/năm, cứ cho lượng phù sa lên đến 1 triệu m3/năm, tất cả đi vào hết cảng Dung Quất, thì mỗi năm chúng tôi chỉ bỏ 1 triệu USD ra vét (giá lúc đó là 1 USD/m3). Như vậy chúng tôi có 380 năm để tiêu hết 380 triệu USD. Vậy tại sao chúng tôi phải bỏ ra một lúc 380 triệu USD, trong khi đất nước đang khó khăn, thiếu thốn?”.

Lần khác, Total định tăng vốn làm nhà máy, nên đã lấy cột địa tầng ở cửa sông nói là cột địa tầng của nhà máy và lấy đó làm căn cứ gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi nói rằng, nền của NMLD bị lún. UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi TS Hiển xem và cho ý kiến. Ông trả lời: “Nền NMLD tôi chỉ sợ khoan xuống đụng đá thôi, đây là cách làm để tăng tiền đầu tư, tăng giá lên, phải chiến đấu!”.

Sau đó, Total mở một cuộc họp để công bố vấn đề trên, mời một số nhà khoa học ở nhiều lĩnh vực đến và tuyên bố: “Hôm nay chúng ta đến đây là để công bố chứ không thảo luận”. Ngay lúc đó TS Hiển nói: “Có đấy, giờ thảo luận này, các ông chỉ cho tôi trên trái đất này có chỗ nào mà một lỗ khoan có hai cột địa tầng không?”. TS Hiển giơ kết quả cột địa tầng Total gửi UBND tỉnh Quảng Ngãi ra, đồng thời yêu cầu Total giải thích. Total đã nhận sai. Đó là một “cú đánh” góp phần khiến Total xin rút đầu tư.

Theo TS Hiển, Total được Chính phủ nước ta mời hợp tác trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, thiếu vốn, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ việc xây dựng và vận hành NMLD. Nhưng từ năm 1986-1992, Total vẫn không tìm được địa điểm làm NMLD, tiêu mất 10 triệu USD. Khi chúng ta tìm được Dung Quất, Total đã đưa ra những đòi hỏi vô lý trong đầu tư xây dựng, trong đó có yêu cầu được quyền phân phối sản phẩm xăng dầu sau khi nhà máy đi vào vận hành. Nhưng chúng ta không thể “mời” Total ra được, vì sẽ phải đền 10 triệu USD. Do vậy, việc Total tự rút lui là một thắng lợi lớn.

Có thể khẳng định, NMLD Dung Quất ra đời không chỉ giải bài toán tự chủ năng lượng quốc gia, mà còn trở thành động lực tăng trưởng của miền Trung. Khi tái lập tỉnh năm 1989, Quảng Ngãi có quy mô công nghiệp chỉ 601 tỉ đồng. NMLD Dung Quất đã tạo nên chuyển dịch mạnh mẽ, đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh cán mốc hơn 185.000 tỉ đồng (tăng hơn 307 lần), nâng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ lên 70,3% GRDP. Với NMLD Dung Quất, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) đã sản xuất hơn 105 triệu tấn sản phẩm và đóng góp hơn 50% tổng thu ngân sách của tỉnh trong 5 năm gần đây. NMLD Dung Quất ngày nay tiếp tục phát triển, nâng cấp, mở rộng và được xác định là hạt nhân để Khu kinh tế Dung Quất hiện thực hóa tầm nhìn chuyển mình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia trong tương lai.

NMLD Dung Quất ra đời không chỉ giải bài toán tự chủ năng lượng quốc gia, mà còn trở thành động lực tăng trưởng của miền Trung.

Nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển của PETROVIETNAM, câu chuyện Dung Quất là biểu tượng tiêu biểu cho bản lĩnh của những con người mở đường. Từ hoài bão vượt định kiến, quyết sách chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến sự kiên cường bảo vệ quyền lợi quốc gia, tất cả đã góp phần đưa một vùng đất sỏi đá, nghèo khó trở thành cực tăng trưởng năng lượng của đất nước. Bước sang giai đoạn phát triển mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dấn thân ấy sẽ tiếp tục là ngọn đuốc soi đường, đưa PETROVIETNAM vươn xa hơn nữa trên hành trình phụng sự Tổ quốc và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ năng lượng toàn cầu.

NMLD Dung Quất là biểu tượng cho bản lĩnh của những con người mở đường. Từ hoài bão vượt định kiến, quyết sách chiến lược của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đến sự kiên cường bảo vệ quyền lợi quốc gia, tất cả đã hồi sinh một vùng đất sỏi đá nghèo khó thành cực tăng trưởng năng lượng của đất nước.