Từ năm học 2028–2029 học sinh của tỉnh Hà Tĩnh sẽ được sử dụng miễn phí sách giáo khoa

Theo kế hoạch, Hà Tĩnh triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh phổ thông, người học (gọi chung là học sinh) tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập thực hiện các chương trình giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành.

Các trương trình học được miễn phí sách giáo khoa bao gồm: Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông và Chương trình xóa mù chữ, theo quy định tại Nghị định số 271/2026/NĐ-CP ngày 3/7/2026 của Chính phủ.

Về lộ trình thực hiện, từ năm học 2028 - 2029 thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông đăng ký hộ khẩu thường trú tại các xã biên giới, xã khu vực II, học sinh trung học phổ thông và người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông mồ côi, khuyết tật, con hộ nghèo, con hộ cận nghèo và người học chương trình xóa mù chữ, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Từ năm học 2029 - 2030 thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông đối với học sinh trung học phổ thông, người học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông còn lại, đang học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Việc miễn phí sách giáo khoa cho học sinh được thực hiện bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công bằng và thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh. Chính sách miễn phí sách giáo khoa phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; áp dụng hình thức mượn trả để tái sử dụng sách giáo khoa nhiều lần; ưu tiên tận dụng tối đa số lượng sách giáo khoa hiện có và điều chỉnh thông qua cơ chế liên thông thư viện giữa các cơ sở giáo dục trên vùng địa bàn trước khi quyết định mua sắm mới...

Việc mua sắm, quản lý và sử dụng sách giáo khoa phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, về giá, quản lý tài sản công và các quy định pháp luật có liên quan.