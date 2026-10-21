Từ năm học 2026-2027, bằng đại học không còn phân biệt chính quy hay thường xuyên

Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 quy định các hình thức đào tạo trình độ đại học, gồm: đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên, thay cho cách gọi trước đây là đào tạo vừa làm vừa học.

Từ năm học 2026-2027, sinh viên tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo thường xuyên sẽ nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với đào tạo chính quy. Ảnh minh họa: AI

Căn cứ luật này, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học mới tại Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT ngày 7-7-2026. Thông tư có hiệu lực từ ngày ban hành, thay thế các quy định trước đó về đào tạo đại học và đào tạo từ xa.

Theo quy định mới, đào tạo chính quy được tổ chức tập trung toàn thời gian, trong khi đào tạo thường xuyên cho phép tổ chức học tập linh hoạt hơn. Các cơ sở đào tạo có thể triển khai phương thức học trực tiếp, từ xa hoặc kết hợp giữa trực tiếp và từ xa theo quy định.

Việc không phân biệt văn bằng theo hình thức đào tạo hướng đến bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng giữa những người học đáp ứng yêu cầu của chương trình. Người học có thể lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện công việc, hoàn cảnh gia đình và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn.

Đặc biệt, quy định này tạo thêm cơ hội cho người đã đi làm, người ở xa cơ sở đào tạo hoặc những người không có điều kiện theo học tập trung toàn thời gian. Thay vì phải lựa chọn giữa công việc và việc học, họ có thể chủ động sắp xếp thời gian để tiếp tục học tập, hoàn thiện kiến thức và nâng cao năng lực nghề nghiệp.

Theo Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT, hoạt động đào tạo phải gắn với chuẩn đầu ra, khối lượng học tập và các điều kiện bảo đảm chất lượng. Cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình, kết quả đánh giá và tính xác thực của kết quả học tập.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần thúc đẩy học tập suốt đời, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và tạo điều kiện để người lao động nâng cao trình độ trong bối cảnh thị trường việc làm liên tục thay đổi.