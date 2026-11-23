Các đại biểu tham quan triển lãm “Nam Bộ kháng chiến-Rạng ngời hào khí Việt Nam” tại Công viên Lam Sơn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2025). (Ảnh: LINH BẢO)

Chỉ 21 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhân dân Nam Bộ chưa kịp hưởng niềm vui hòa bình, độc lập, tự do thì lại phải tiếp tục cầm súng chiến đấu.

Sáng 23/9/1945, Xứ ủy Nam Bộ, Ủy ban Hành chính Nam Bộ triệu tập cuộc họp liên tịch ở đường Cây Mai-Chợ Lớn. Ðồng chí Hoàng Quốc Việt thay mặt Thường vụ Trung ương Ðảng và Tổng bộ Việt Minh dự. Cuộc họp đã phân tích, đánh giá tình hình, so sánh lực lượng giữa ta và địch; thống nhất tiến hành đánh địch; quyết định thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ do đồng chí Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Sau đó Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ chỉ đạo thành lập Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn-Chợ Lớn (gồm Nguyễn Văn Tư, Huỳnh Đình Hai, Từ Văn Ri), đồng thời gửi điện cấp báo ra Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để báo cáo và xin chỉ thị.

Cuộc họp thông qua “Lời kêu gọi của Ủy ban kháng chiến Nam Bộ” do đồng chí Trần Văn Giàu vừa soạn. Sau khi nhắc lại lời thề “Độc lập hay là chết!” trong Lễ Độc lập tại Sài Gòn ngày 2/9/1945, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ xác định: “Từ giờ phút này, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta là tiêu diệt giặc Pháp và tay sai của chúng” và kết thúc Lời kêu gọi bằng câu: “Cuộc kháng chiến bắt đầu!”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trong lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2025). (Ảnh: QUỐC THANH)

Theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ, quân và dân Sài Gòn-Gia Định-Chợ Lớn đã anh dũng đánh trả quyết liệt, kìm giữ chân địch để các địa phương có thời gian chuẩn bị lực lượng, tiến hành kháng chiến khi thực dân Pháp, thực hiện lời thề “Độc lập hay là chết".

Nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định lập tức tổng bãi công, bãi khóa, bãi thị, tản cư ra khỏi thành phố, triệt phá các đường tiếp tế lương thực của địch. Khắp thành phố, mọi sinh hoạt, chợ búa, giao thông, trường học đều ngưng hoạt động. Công nhân các nhà máy đồng loạt nghỉ việc, nhà đèn bị phá. Mọi thứ vật dụng trong tay người dân đều trở thành chướng ngại cản bước tiến của quân địch. Trong thành phố, nhiều tổ xung phong công đoàn đã được ra đời với gần 6.500 đội viên, tự vệ bám trụ các vị trí chiến đấu. Ở ngoại thành, các lực lượng vũ trang cách mạng siết chặt vòng vây. Ngay ngày 23/9/1945, quân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định đã anh dũng chiến đấu gây cho thực dân Pháp rất nhiều thiệt hại.

Cuộc chiến đấu của nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định và Nam Bộ được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng tán thành và kêu gọi cả nước hỗ trợ. Cả nước đã dấy lên phong trào ủng hộ Nam Bộ kháng chiến. Khắp nơi nhân dân tổ chức mít tinh, biểu tình, biểu thị sự phẫn nộ và quyết tâm kháng chiến để bảo vệ độc lập dân tộc. Ngày 24/9/1945, nhiều tỉnh Nam Bộ gửi các đơn vị vũ trang đến Sài Gòn để tham gia chiến đấu.

Khí thế hừng hực của quân, dân trên khắp cả nước ủng hộ Sài Gòn, Nam Bộ đã được ghi lại chi tiết trong cuốn sách Lịch sử Nam Bộ kháng chiến (tập 1: 1945-1954) do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật) xuất bản tháng 1 năm 2011.

Từ Bắc Bộ đến Trung Bộ, “Khí thế xung phong đầu quân bùng lên khắp nơi. Khẩu hiệu “Nam tiến giết giặc ngoại xâm” kích động hồn người”. “Các tỉnh nhanh chóng thành lập những đội quân bừng bừng tinh thần “Sát Thát”. Đặc biệt, trong những đội quân ấy có cả một số Việt kiều mới về nước sau Cách mạng Tháng Tám… Có những gia đình có tới ba, bốn anh em cùng xung phong Nam tiến”.

Do chiếm ưu thế về lực lượng, vũ khí trang bị, nên đến cuối tháng 1 năm 1946, quân Pháp đã lần lượt chiếm các tỉnh miền Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, với tinh thần chiến đấu ngoan cường, gan dạ quân và dân ta đã gây cho quân Pháp nhiều thiệt hại.

Các bạn trẻ tham quan triển lãm “Nam Bộ kháng chiến-Rạng ngời hào khí Việt Nam” tại Công viên Lam Sơn nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2025). (Ảnh: LINH BẢO)

Rút kinh nghiệm cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940, trước và ngay sau ngày nổ ra kháng chiến 23/9/1945, nhiều cấp lãnh đạo ở Nam Bộ (xứ, khu, tỉnh) rất quan tâm xây dựng căn cứ để kháng chiến lâu dài. Sau khi Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946 được ký kết, nhiệm vụ xây dựng căn cứ càng được đặt ra khẩn trương.

Nhiều chiến khu nổi tiếng đã được xây dựng, củng cố như Chiến khu Đ, Chiến khu Đông Thành, Chiến khu Đồng Tháp Mười, Chiến khu U Minh, Chiến khu Tây Bắc Tây Ninh… Trong khi đó, thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn xây dựng căn cứ sát cạnh vùng tạm bị chiếm như: An Phú Đông, Vườn Thơm-Láng Le, Gò Cát, Hộ 17, Rừng Sác.

Trong kỷ yếu Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến-Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước-Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” do Bộ Quốc phòng phối hợp Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào 5/6/2026, Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hồ Sơn Đài, nguyên Trưởng phòng Khoa học quân sự Quân khu 7 viết, “Đến giữa năm 1946, một hệ thống căn cứ địa hình thành rộng khắp các tỉnh Nam Bộ. Hầu hết các địa bàn này đã có các căn cứ cách mạng từ trước Cách mạng Tháng Tám và được “kích hoạt” trở lại ngay sau khi Nam Bộ kháng chiến bùng nổ. Hệ thống này bao gồm các căn cứ Xứ ủy, Ủy ban kháng chiến Nam Bộ, các chiến khu 7,8,9, thành phố Sài Gòn-Chợ Lớn, cùng các tổ chức đảng, có cơ quan hành chính và lực lượng vũ trang địa phương. Bên cạnh các chiến khu lớn, những căn cứ quy mô nhỏ và địa bàn đứng chân tạm thời cũng từng bước được củng cố”…

Các căn cứ địa này đóng vai trò quyết định, khi vừa "là chỗ đứng chân của cách mạng, đồng thời là chỗ dựa để xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang, đẩy mạnh đấu tranh vũ trang cách mạng; trên ý nghĩa đó, nó cũng là hậu phương của chiến tranh cách mạng".

Có thể thấy, 15 tháng từ ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945) đến Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946) là chặng đường lịch sử đầy khó khăn, thử thách. Trong khoảng thời gian đặc biệt ấy, quân và dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định, cùng quân và dân Nam Bộ đã “đi trước” và hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ kìm chân địch càng lâu càng tốt nhằm tạo thời gian và điều kiện để Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị và tiến hành cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài trong cả nước.

Trong khoảng thời gian ấy, cuộc kháng chiến của đồng bào Nam Bộ đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ: làm thất bại ngay từ bước đầu chiến lược của địch "đánh nhanh, thắng nhanh"; thu hẹp vùng kiểm soát của chúng, xây dựng hạt nhân cho các đơn vị vũ trang cùng bộ máy chỉ huy - đó là thành quả nổi bật về quân sự của Nam Bộ kháng chiến.

Nam Bộ đã hình thành từng bước hệ thống chính quyền từ cấp Nam Bộ đến cơ sở, kể cả vùng còn tạm bị chiếm, thực thi quyền lực của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên vùng đất Nam Bộ. Khắp các tỉnh, thành Nam Bộ từng bước khôi phục tổ chức Đảng, từ Xứ ủy đến cấp ủy cơ sở, đó là thành quả nổi bật về tổ chức và chỉ đạo, lãnh đạo.

Khoảng thời gian 15 tháng đầy khó khăn ấy đã thể hiện đúng nghĩa Nam Bộ kháng chiến-Nam Bộ “đi trước”, như gần thế kỷ trước cha ông đã đi trước trong cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống thực dân Pháp. Tinh thần “Nam Bộ thành đồng” như một nguồn văn hóa mạnh mẽ tiếp tục trở thành động lực, sức mạnh nội sinh để Nam Bộ cùng cả nước đi vào cuộc kháng chiến toàn quốc 19/12/1946.