Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn
Ngày 30/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư quy định chuẩn cơ sở giáo dục đại học, tăng yêu cầu về giảng viên, tốt nghiệp và việc làm. Quy định mới yêu cầu các trường đào tạo tiến sĩ phải có ít nhất 40% giảng viên trình độ tiến sĩ. Từ năm 2030, tỉ lệ này nâng lên 50% cùng nhiều yêu cầu mới về đội ngũ, đào tạo và chất lượng giáo dục đại học.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tu-nam-2030-yeu-cau-ty-le-giang-vien-trinh-do-tien-si-cao-hon-420160.htm