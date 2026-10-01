Từ năm 2030, yêu cầu tỷ lệ giảng viên trình độ tiến sĩ cao hơn

Khoảng cách từ tuổi 40 đến tuổi 60 không chỉ được tính bằng năm tháng. Đó còn là quãng thời gian mỗi người vun đắp những nền tảng để khi rời công việc, vẫn có thể sống chủ động, duy trì các mối quan hệ và tìm thấy giá trị của mình.