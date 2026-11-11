Từ năm 2029, nhiều vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng

Kính xây dựng. (Ảnh minh họa)

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 81/2026/TT-BXD quy định danh mục vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, với hai mốc áp dụng bắt buộc là năm 2029 và 2031.

Cụ thể, từ ngày 1/1/2029, nhóm vật liệu xây dựng thứ nhất phải thực hiện dán nhãn năng lượng, gồm: kính xây dựng các loại, sơn tường dạng nhũ tương, tôn lợp và tấm ốp kim loại.

Từ ngày 1/1/2031, quy định tiếp tục được mở rộng sang nhóm sản phẩm gồm tấm xốp cách nhiệt, vật liệu xây không nung, tấm trần và vách ngăn. Trong đó, có nhiều sản phẩm liên quan trực tiếp đến lĩnh vực xi măng và bê tông như vật liệu xây không nung, tấm trần, vách ngăn sử dụng chất kết dính xi măng, cấu kiện bê tông nhẹ và tấm tường bê tông đúc sẵn.

Theo Bộ Xây dựng, vật liệu xây dựng thuộc diện phải dán nhãn năng lượng khi đáp ứng đồng thời ba tiêu chí: được sử dụng cho lớp vỏ bao che công trình và có đặc tính nhiệt ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng; có tiêu chuẩn phương pháp thử để xác định thông số đặc tính nhiệt; có khả năng thử nghiệm, kiểm chứng các thông số tại phòng thử nghiệm.

Nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng cung cấp thông tin về đặc tính nhiệt của sản phẩm, giúp người sử dụng có thêm cơ sở lựa chọn vật liệu phù hợp với yêu cầu tiết kiệm năng lượng của công trình. Đây cũng là công cụ thúc đẩy doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm, hướng tới các giải pháp xây dựng hiệu quả năng lượng hơn.

Về trách nhiệm thực hiện, trước khi đưa sản phẩm thuộc danh mục vào lưu thông theo lộ trình bắt buộc, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp nhập khẩu phải gửi hồ sơ công bố đến Bộ Xây dựng bằng phương thức điện tử. Hồ sơ bao gồm thông tin sản phẩm, thông số kỹ thuật, kết quả thử nghiệm đặc tính nhiệt, nội dung công bố và mẫu nhãn năng lượng dự kiến.

Nhãn phải thể hiện các thông tin cơ bản như tên cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp nhập khẩu, tên và mã nhận diện sản phẩm, đặc tính nhiệt cùng giá trị công bố tương ứng, tiêu chuẩn xác định đặc tính nhiệt và mã tra cứu điện tử (nếu có).

Sau khi hoàn thành thủ tục công bố, doanh nghiệp tự thực hiện dán hoặc in nhãn trực tiếp trên sản phẩm hoặc bao bì. Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, phân phối và kinh doanh có trách nhiệm duy trì việc thể hiện hoặc cung cấp thông tin nhãn năng lượng theo nội dung đã công bố, kể cả trên các nền tảng thương mại điện tử.

Đáng chú ý, việc Bộ Xây dựng tiếp nhận và công khai hồ sơ không đồng nghĩa với việc cơ quan này xác nhận, chứng nhận hay chấp thuận nội dung công bố. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ và sự phù hợp của sản phẩm với thông tin đã công bố.

Trong giai đoạn trước khi áp dụng bắt buộc, Bộ Xây dựng khuyến khích các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp nhập khẩu chủ động thực hiện công bố, dán nhãn năng lượng. Với các sản phẩm đã được sản xuất trong nước hoặc hoàn thành thủ tục nhập khẩu trước thời điểm bắt buộc, doanh nghiệp vẫn được tiếp tục lưu thông mà không phải dán nhãn, nếu có tài liệu chứng minh thời điểm sản xuất hoặc nhập khẩu.

Quy định mới được kỳ vọng góp phần minh bạch thông tin về chất lượng nhiệt của vật liệu xây dựng, thúc đẩy sử dụng vật liệu tiết kiệm năng lượng, qua đó hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng