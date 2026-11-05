Từ năm 2029, nhiều loại vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 81 quy định danh mục vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện. Thông tư được ban hành ngày 4/11, có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, nhằm tăng cường kiểm soát đặc tính nhiệt của vật liệu, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình xây dựng.

Từ ngày 1/1/2029, nhiều sản phẩm vật liệu xây dựng phải thực hiện dán nhãn năng lượng.

Theo quy định, vật liệu xây dựng thuộc diện phải dán nhãn năng lượng được lựa chọn dựa trên các tiêu chí: sử dụng cho lớp vỏ bao che công trình; có đặc tính nhiệt ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình hoặc bộ phận công trình; có tiêu chuẩn phương pháp thử để xác định thông số đặc tính nhiệt và có khả năng thử nghiệm, kiểm chứng tại các phòng thử nghiệm.

Về lộ trình thực hiện, nhóm 1 gồm kính xây dựng, sơn tường dạng nhũ tương, tôn lợp, tấm ốp kim loại... phải dán nhãn năng lượng từ ngày 1/1/2029. Nhóm 2 gồm tấm xốp cách nhiệt, vật liệu xây không nung, tấm trần, vách ngăn... thực hiện từ ngày 1/1/2031. Danh mục cụ thể được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.

Đối tượng áp dụng gồm cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phân phối và kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử. Các phòng thử nghiệm thực hiện kiểm tra đặc tính nhiệt của vật liệu xây dựng và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc công bố, dán nhãn năng lượng cũng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư.

Thông tư 81 không áp dụng đối với vật liệu xây dựng tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu; hàng sản xuất, gia công để xuất khẩu và không tiêu thụ tại Việt Nam. Ngoài ra, hàng nhập khẩu phi thương mại, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, hàng trưng bày, hàng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm không đưa ra thị trường và vật liệu phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước cũng không thuộc diện điều chỉnh.

Một nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định điều kiện đối với các phòng thử nghiệm đặc tính nhiệt của vật liệu xây dựng. Theo đó, phòng thử nghiệm trong nước phải đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm theo Điều 42 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP. Phạm vi năng lực thử nghiệm phải phù hợp với sản phẩm, thông số và phương pháp thử tương ứng được quy định tại Phụ lục I của Thông tư.

Các phòng thử nghiệm trong nước phải đăng ký hoạt động theo quy định, đồng thời gửi thông tin hoạt động thử nghiệm kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đến Bộ Xây dựng (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trường hợp sử dụng kết quả thử nghiệm từ nước ngoài, phòng thử nghiệm phải được công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 bởi tổ chức công nhận là thành viên ký Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC MRA) hoặc Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC MRA).

Bên cạnh đó, Thông tư quy định nội dung, quy cách nhãn năng lượng; hướng dẫn công bố, dán nhãn; hoạt động kiểm tra, báo cáo, đình chỉ và thu hồi việc dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Việc triển khai dán nhãn năng lượng theo lộ trình được kỳ vọng góp phần minh bạch thông tin về đặc tính nhiệt của vật liệu, tạo cơ sở để doanh nghiệp và người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm phù hợp. Qua đó, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng tiết kiệm năng lượng, đồng thời khuyến khích phát triển các công trình sử dụng năng lượng hiệu quả.