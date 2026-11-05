Từ năm 2029, nhiều loại vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng

Ngày 4/11, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 81/2026/TT-BXD (Thông tư 81) quy định việc dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Kính xây dựng là một trong những loại vật liệu phải dán nhãn năng lượng.

Theo đó, Thông tư 81 quy định danh mục vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện; nội dung, quy cách nhãn năng lượng; điều kiện đối với phòng thử nghiệm; hướng dẫn việc công bố, dán nhãn năng lượng; kiểm tra, báo cáo, đình chỉ, thu hồi dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ sở sản xuất, doanh nghiệp nhập khẩu, tổ chức, cá nhân phân phối, kinh doanh, kể cả thương mại điện tử vật liệu xây dựng thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.

Phòng thử nghiệm thực hiện thử nghiệm đặc tính nhiệt của vật liệu xây dựng để dán nhãn năng lượng. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc công bố, dán nhãn năng lượng đối với vật liệu xây dựng.

Thông tư 81 không áp dụng đối với vật liệu xây dựng tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu; vật liệu xây dựng sản xuất, gia công để xuất khẩu và không tiêu thụ tại Việt Nam; hàng nhập khẩu phi thương mại, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu, hàng trưng bày, hàng phục vụ nghiên cứu, thử nghiệm không đưa ra thị trường; vật liệu xây dựng phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh, bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

Về danh mục vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện, theo Thông tư 81, vật liệu xây dựng đưa vào danh mục phải dán nhãn năng lượng đáp ứng các tiêu chí: Sử dụng cho lớp vỏ bao che công trình, có đặc tính nhiệt liên quan đến hiệu quả sử dụng năng lượng của công trình hoặc bộ phận công trình.

Có tiêu chuẩn phương pháp thử để xác định thông số đặc tính nhiệt; Có khả năng thử nghiệm và kiểm chứng thông số đặc tính nhiệt tại các phòng thử nghiệm. Danh mục vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư.

Về lộ trình thực hiện, đối với nhóm 1 (kính xây dựng, sơn tường dạng nhũ tương, tôn lợp…) dán nhãn năng lượng từ ngày 1/1/2029; nhóm 2 (tấm xốp cách nhiệt, vật liệu không nung, tấm trần vách ngăn…) dán nhãn năng lượng từ ngày 1/1/2031.

Thông tư cũng quy định điều kiện đối với phòng thử nghiệm. Cụ thể, phòng thử nghiệm trong nước thực hiện thử nghiệm đặc tính nhiệt của vật liệu xây dựng phải đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ thử nghiệm quy định tại Điều 42 Nghị định số 22/2026/NĐ-CP.

Phạm vi năng lực thử nghiệm phải phù hợp với sản phẩm, thông số và phương pháp thử tương ứng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư; danh sách phòng thử nghiệm được Bộ Xây dựng công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Phòng thử nghiệm trong nước phải đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định của Nghị định số 22/2026/NĐ-CP và gửi thông tin hoạt động thử nghiệm kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm đến Bộ Xây dựng (qua Trung tâm Công nghệ thông tin) để công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Trường hợp sử dụng kết quả thử nghiệm của phòng thử nghiệm nước ngoài, thì phòng thử nghiệm phải được công nhận phù hợp ISO/IEC 17025 bởi tổ chức công nhận là thành viên ký ILAC MRA (Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận phòng thí nghiệm quốc tế) hoặc APAC MRA (Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức hợp tác công nhận khu vực Châu Á Thái Bình Dương).

Thông tư 81 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Thông tư 81