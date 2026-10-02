Bộ GD&ĐT vừa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai thông báo của Văn phòng Chính phủ cuối tháng 9/2026, trong đó đặt ra nhiều nhiệm vụ nhằm giải quyết tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) và đổi mới cơ chế biên soạn, xuất bản, phát hành sách giáo khoa.

Theo đó, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao làm đầu mối, chủ trì tham mưu thực hiện các biện pháp cấp bách để giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu SGK năm học 2026-2027. Đơn vị này phải thường xuyên cập nhật tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.

Từ năm 2028, cả nước có một bộ sách giáo khoa mới.

Đáng chú ý, Vụ Giáo dục Phổ thông được giao xây dựng, tổ chức thực hiện rà soát, hoàn thiện chương trình, SGK giáo dục phổ thông để hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất cơ sở pháp lý, cơ chế xác định bản quyền SGK là tài sản của Nhà nước đối với bộ sách do Bộ chỉ đạo biên soạn.

Theo phân công, Ban Quản lý các dự án có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, quản lý và giữ bản quyền bộ SGK sử dụng thống nhất toàn quốc; tiếp nhận chuyển giao quyền tác giả từ Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về Bộ GD&ĐT, đồng thời quản lý hồ sơ, bản thảo gốc, dữ liệu số và đăng ký quyền tác giả theo quy định.

Đơn vị này cũng được giao xây dựng phương án quản lý, khai thác và sử dụng bản quyền, phục vụ phát hành miễn phí SGK cho tất cả học sinh theo lộ trình.

Ở một nhiệm vụ khác, Vụ Kế hoạch - Tài chính được giao nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ công tác biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng SGK, trong đó chú trọng cắt giảm các khâu trung gian trong phát hành.

Bộ cũng yêu cầu nghiên cứu phương án giao các địa phương chịu trách nhiệm in ấn, phát hành SGK nhằm tiết giảm chi phí, tiết kiệm ngân sách Nhà nước và tiền mua sách của học sinh. Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính bảo đảm kinh phí cho các nhiệm vụ cấp bách về SGK.

Liên quan tình trạng thiếu sách đầu năm học, Vụ Tổ chức cán bộ được giao tham mưu Bộ trưởng chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc cung ứng không đầy đủ SGK năm học 2026-2027.

Theo định hướng hiện nay, từ năm học 2026-2027, các trường học trên toàn quốc sử dụng một bộ SGK thống nhất là “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Song song với việc khắc phục tình trạng thiếu sách, Bộ GD&ĐT đang đặt mục tiêu hoàn thành bộ SGK mới sử dụng thống nhất toàn quốc từ năm học 2028-2029 và nghiên cứu cơ chế để Nhà nước quản lý bản quyền, hướng tới phát hành miễn phí cho học sinh.