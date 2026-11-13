Từ năm 2028, bỏ điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học

Từ năm 2028, các trường đại học không còn được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. (Ảnh minh họa)

Theo quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh và đào tạo, số lượng phương thức xét tuyển tại các cơ sở đào tạo sẽ được điều chỉnh theo lộ trình.

Cụ thể, từ năm 2027, mỗi chương trình, hình thức đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức xét tuyển. Đến năm 2028, con số này giảm xuống còn 2 phương thức. Quy định không áp dụng đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Đáng chú ý, chính sách cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong xét tuyển cũng có sự thay đổi. Trong năm 2027, những cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng theo quy định từ năm 2026 trở về trước có thể tiếp tục áp dụng, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng.

Các khoản điểm cộng bao gồm điểm thưởng đối với thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền này; điểm xét thưởng cho thí sinh có thành tích, năng khiếu đặc biệt và điểm khuyến khích dành cho người có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế.

Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Bên cạnh đó, cơ sở đào tạo phải công khai tiêu chí đánh giá, cách tính điểm, trọng số từng hợp phần và bảo đảm thí sinh có cùng điều kiện được xét tuyển theo một thang điểm thống nhất.

Thông tư cũng yêu cầu đẩy mạnh khai thác dữ liệu tuyển sinh, dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm giảm giấy tờ, thủ tục cho thí sinh.

Những điều chỉnh này đặt ra yêu cầu các trường sớm rà soát phương án tuyển sinh, đồng thời giúp thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, chuẩn bị năng lực thực chất thay vì phụ thuộc vào lợi thế điểm cộng từ chứng chỉ.