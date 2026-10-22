Từ năm 2027, xã có dưới 80% người dân khám sức khỏe hằng năm sẽ không đạt chuẩn y tế quốc gia

Bộ tiêu chí mới gồm 10 tiêu chí với 48 chỉ tiêu cụ thể, bao quát các lĩnh vực: chỉ đạo, điều hành công tác y tế; nhân lực; cơ sở hạ tầng trạm y tế; trang thiết bị, thuốc; phòng bệnh; khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và y học cổ truyền; chăm sóc bà mẹ, trẻ em; dân số và bảo trợ xã hội; truyền thông, giáo dục sức khỏe; ứng dụng công nghệ thông tin.

Từ năm 2027, xã có dưới 80% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí hằng năm sẽ không đạt chuẩn y tế quốc gia. Ảnh minh họa: T.K

Theo quy định mới, việc đánh giá chất lượng y tế cơ sở không chỉ tập trung vào hoạt động của trạm y tế mà còn bao quát toàn bộ hoạt động y tế trên địa bàn, hướng đến nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe của người dân.

Điểm đáng chú ý là yêu cầu về khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh cho người dân. Theo chỉ tiêu 19 thuộc tiêu chí phòng bệnh, từ năm 2027, địa phương có tỷ lệ người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần dưới 80% sẽ không đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã trong kỳ đánh giá.

Chỉ tiêu này được chấm tối đa 1,5 điểm nếu tỷ lệ đạt 100%; trường hợp đạt từ 90% đến dưới 100% được 1 điểm. Quy định nhằm thúc đẩy công tác chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao hiệu quả phòng bệnh ngay từ tuyến cơ sở.

Bên cạnh đó, bộ tiêu chí chú trọng việc phát hiện, chẩn đoán, điều trị và quản lý người nghi mắc bệnh không lây nhiễm, rối loạn tâm thần theo hướng dẫn chuyên môn.

Đối với người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường đang được quản lý điều trị tại trạm y tế cấp xã, tỷ lệ được đánh giá chức năng thận định kỳ cũng là một nội dung được đưa vào chấm điểm.

Một yêu cầu khác là công tác y tế phải được đưa vào nghị quyết của Đảng ủy hoặc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương. Các chỉ tiêu cơ bản như tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, được lập sổ sức khỏe điện tử và quản lý sức khỏe theo vòng đời cũng được chú trọng.

Việc đánh giá Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã được thực hiện hằng năm. Để được công nhận đạt chuẩn, địa phương phải đạt ít nhất 80% tổng điểm, mỗi tiêu chí đạt tối thiểu 50% số điểm và không có chỉ tiêu bị điểm liệt. Danh hiệu có thời hạn 3 năm; nếu những năm tiếp theo không đáp ứng yêu cầu, địa phương phải rút danh hiệu đã được công nhận.

Bộ Y tế cũng cho phép các địa phương cụ thể hóa, điều chỉnh hoặc bổ sung tiêu chí phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội và mô hình bệnh tật, đồng thời gửi nội dung điều chỉnh về Bộ Y tế để tổng hợp.