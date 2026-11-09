Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp tối đa là 28,5 triệu đồng/tháng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 399/2026/NĐ-CP ngày 2/11/2026, quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, thay thế Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Ảnh minh hoạ

Theo quy định mới, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được điều chỉnh tăng từ 310.000 đồng đến 390.000 đồng so với hiện hành.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng; vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng và vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng.

Việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng không chỉ tác động đến thu nhập của người lao động mà còn làm thay đổi mức hưởng tối đa của một số chế độ bảo hiểm, trong đó có trợ cấp thất nghiệp.

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Việc làm năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được xác định bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đóng gần nhất trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, mức trợ cấp không được vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Với mức lương tối thiểu mới, từ ngày 1/1/2027, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng I tăng từ 26,55 triệu đồng lên 28,5 triệu đồng/tháng, tương ứng tăng 1,95 triệu đồng.

Tại vùng II, mức trợ cấp cao nhất là 25,4 triệu đồng/tháng; vùng III là 22,25 triệu đồng và vùng IV là 20,2 triệu đồng/tháng.

Đáng chú ý, đây chỉ là mức hưởng tối đa, không đồng nghĩa tất cả người lao động thất nghiệp đều được nhận số tiền trên. Mức trợ cấp thực tế phụ thuộc vào tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp, thời gian tham gia và việc đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm cũng tăng

Cùng với trợ cấp thất nghiệp, mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng được điều chỉnh theo lương tối thiểu vùng.

Theo quy định, tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Từ năm 2027, mức trần này tại vùng I là 114 triệu đồng/tháng; vùng II là 101,6 triệu đồng; vùng III là 89 triệu đồng và vùng IV là 80,8 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc tăng lương tối thiểu vùng có thể làm thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội đối với những trường hợp doanh nghiệp phải điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Khi mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội tăng, một số chế độ được tính dựa trên tiền lương đóng bảo hiểm cũng có thể tăng tương ứng.

Tuy nhiên, không phải tất cả người lao động đều tự động được tăng mức đóng hoặc mức hưởng bảo hiểm xã hội. Việc điều chỉnh còn phụ thuộc vào tiền lương thực tế, thỏa thuận trong hợp đồng lao động và quy định áp dụng đối với từng chế độ.