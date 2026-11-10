Từ năm 2027, trợ cấp thất nghiệp cao nhất tăng lên 28,5 triệu đồng/tháng

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng tăng 310-390 nghìn đồng so với quy định hiện hành. Việc điều chỉnh này không chỉ tác động trực tiếp đến tiền lương của người lao động mà còn làm tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa, mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp cùng một số chế độ liên quan.

Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng được tính bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đóng gần nhất trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Với mức lương tối thiểu mới, từ ngày 1/1/2027, trần trợ cấp thất nghiệp tại vùng I tăng từ 26,55 triệu đồng lên 28,5 triệu đồng/tháng, tương đương tăng 1,95 triệu đồng. Tương tự, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa tại vùng II tăng lên thành 25,4 triệu đồng/tháng; vùng III 22,25 triệu đồng/tháng và vùng IV 20,2 triệu đồng/tháng.

Đây là mức trần, không phải khoản trợ cấp cố định mà mọi người lao động thất nghiệp đều được nhận. Số tiền thực tế phụ thuộc vào mức lương đóng bảo hiểm thất nghiệp và việc đáp ứng các điều kiện hưởng theo quy định. Bên cạnh đó, mức tiền lương tháng tối đa làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng. Theo mức mới, trần tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp tại vùng I đạt 114 triệu đồng/tháng; vùng II 101,6 triệu đồng; vùng III 89 triệu đồng và vùng IV là 80,8 triệu đồng.