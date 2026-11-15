Từ năm 2027, tốt nghiệp đại học loại Khá có thể học thẳng lên tiến sĩ

Một thay đổi đáng chú ý trong quy định tuyển sinh sau đại học sẽ mở thêm cơ hội học tập, nghiên cứu cho người học. Theo đó, từ ngày 1/1/2027, người tốt nghiệp đại học loại Khá cũng có thể dự tuyển thẳng lên trình độ tiến sĩ mà không nhất thiết phải có bằng thạc sĩ, nếu đáp ứng các điều kiện bổ sung về nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác. Quy định mới được kỳ vọng tạo thêm lộ trình học thuật linh hoạt, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho những người có năng lực nghiên cứu.

Ảnh minh họa.

Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học do Bộ GD&ĐT ban hành, đối tượng dự tuyển đào tạo tiến sĩ được chia làm 2 nhóm: Người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ thạc sĩ; người đã tốt nghiệp hoặc đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trình độ đại học hạng Giỏi trở lên, bao gồm cả chương trình đào tạo chuyên sâu. Trường hợp tốt nghiệp đại học hạng Khá, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu bổ sung về công trình nghiên cứu khoa học hoặc kinh nghiệm công tác theo quy định của chương trình đào tạo.

Như vậy, so với quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, quy định mới đã bổ sung trường hợp người có bằng đại học loại khá được dự tuyển tiến sĩ mà không cần có bằng thạc sĩ, nếu đáp ứng các điều kiện bổ sung.

Dù vậy, người dự tuyển tiến sĩ vẫn phải đáp ứng yêu cầu đầu vào do cơ sở đào tạo đặt ra, bảo đảm không thấp hơn chuẩn chương trình đào tạo ở trình độ, lĩnh vực, ngành tương ứng.

Đáng chú ý đối với chương trình đào tạo được dạy và học bằng tiếng nước ngoài, người dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ tương ứng. Trường hợp người dự tuyển là công dân nước ngoài phải đáp ứng yêu cầu về năng lực ngôn ngữ sử dụng trong chương trình đào tạo và các điều kiện bảo đảm học tập theo quy định của cơ sở đào tạo.

Bộ GD&ĐT giao quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo quy định cụ thể yêu cầu đối với người dự tuyển, bao gồm: kiến thức nền tảng; học phần, khối lượng học tập hoặc điều kiện bổ sung; năng lực nghiên cứu; năng lực ngoại ngữ; kinh nghiệm công tác; định hướng nghiên cứu và các yêu cầu cần thiết khác.

Về tổ chức tuyển sinh, Điều 15 của Quy chế nêu rõ các cơ sở đào tạo có thể tổ chức tuyển sinh một hoặc nhiều đợt trong năm, áp dụng phương thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. Cơ sở đào tạo cũng được phép tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tuyến khi đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng tương đương với hình thức trực tiếp.

Thông báo tuyển sinh phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo chậm nhất 30 ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển, bảo đảm quá trình đánh giá kiến thức, năng lực người dự tuyển diễn ra minh bạch, công bằng, khách quan và trung thực.